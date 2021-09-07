Vitor Pereira'nın şifresi: Adalet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kadroda yer alan tüm oyunculara şans veriyor. Takımdan ayrılan Mbwana Samatta ve Ozan Tufan dahil, elindeki tüm oyunculara şans tanıyan Portekizli teknik adam, sadece sakatlığı bulunan Pelkas ile yedek kaleci Berke Özer’e forma vermedi.

Pereira, altyapıdan kadroya dahil edilen Arda Güler, Fatih Yiğit Şanlıtürk’ün yanı sıra genç orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’ya da süre verdi.

Vazgeçilmezleri

Sarı-lacivertli takımda 9 oyuncu 5 resmi maçta da forma giydi. Kaleci Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Tisserand, Attila Szalai bu maçlarda 90 dakika sahada kalırken, 450’şer dakika süre aldı. 5 maçta da forma giyen diğer oyunculardan Osayi Samuel 350, Ferdi Kadıoğlu 335, Nazım Sangare 320, Sosa 317, Miha Zajc da 295 dakika sahada kaldı. 2’si UEFA Avrupa Ligi, 2’si Süper Lig olmak üzere 4 maçta forma giyen genç orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya 3 lig maçının 2’sinde ilk 11’de sahaya çıktı. Genç futbolcu 2 UEFA Avrupa Ligi maçında yedek soyunarak sonradan oyuna girdi ve 199 dakika sahada kaldı.

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DHA İdmanda tüm oyuncularla yakından ilgileniyor.

Geniş havuz avantajı

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, sezon boyunca geriş bir oyuncu grubuyla ilgilenecek. Portekizli teknik adam, yoğun maç temposunda kadrosunda yer alan tüm futbolculara görev vermeye çalışacak.

Öte yandan sarı-lacivertli takımda yeni transferler Mergim Berisha, Miguel Crespo ve Diego Rossi, Sivasspor maçında sahada olmak için hazır. Eski takımlarıyla sezon başı kampına katılan ve maçlarda forma giyen 3 oyuncu fizik kondisyon olarak hazır durumda.

Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’in ise kondisyon eksiği bulunuyor.

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