Volkan Demirel'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Dakika vererek açıkladı

22:4618/04/2026, Cumartesi
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel
Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Yenilginin ardından başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel basın toplantısında soruları yanıtladı.

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle;

'2'inci golü yiyince maç zorlaştı'

"Çok erken bir gol yedik. İlk yarının bitimine 2'inci golü yiyince maç zorlaştı. İkinci yarı başlarken değişiklik yaptık, Galatasaray'ın da 60'dan sonra düştüğünü bildiğimiz için etkili olacaktık."

'Memnun olanlar olmayanlar var'

"Çok basit goller yedik. Bugüne özel bir şey değil. Daha önce de vardı. İkinci golün benzerini çok yedik bu sezon. Zaten Galatasaray ile oynadık. Kalan 4 maçta kazanacağımız maçlara çıkacağız. Hedeflediğimiz maçlar bunlardı. Galatasaray, Göztepe, Başakşehir'den ne alsak kar olacaktı. Kar imkanını elde edemedik. İkinci yarı reaksiyondan memnunum ama yenilmek üzüyor. Memnun olanlar olmayanlar var. Biz mücadele edip ligde kalmaya çalışacağız."

'Takımı ligde tutmaya çalışacağız'

"Kupa maçında farklı kadro olur. Bu takımdan zaten umutluyum. İkinci yarı iyi oynamış gibi gözüksek de bu takımdan mutluyum. Takımı ligde tutmaya çalışacağız. Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız."




