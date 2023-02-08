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Spor

Volkan Demirel'den Christian Atsu ve Taner Savut açıklaması: Henüz kurtarılamadılar

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma neden oldu Özellikle Hatay'da binlerce ev yıkılırken, binlerce insan da hayatını kaybetti. Hatayspor forması giyen Christian Atsu da enkaz altında kalan isimlerdendi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Atsu'nun enkazdan çıkarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı haberlerini yalanladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
12:26 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Christian Atsu

Christian Atsu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler, geride enkaz bıraktı. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut da enkaz altında kalan isimler arasında.


Geçtiğimiz günlerde Radyo Gol'e konuşan Hataysporlu yönetici Mustafa Özat, Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldığını ama sportif direktör Taner Savut'un maalesef hala enkaz altında olduğunu söylemişti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel bu habereri yalanladı.


"Atsu ve Savut'tan haber yok"

Gazeteci Süleyman Arat'a açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, henüz Atsu'nun kurtarılamadığını söyledi. Demirel, "Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım. Lütfen emin olmadan o kurtuldu, bu kurtuldu diye yazılmasın. İnsanların aileleri var, umutlar üzüntüler, acılar artıyor." dedi.


"İncecik aralıktan çıkardık"

Deprem sonrasında enkazdan arkadaşlarını çıkardıklarını söyleyen Demirel, "Çok zor şeyler yaşadık. Ben varım diye, inanıp gelen insanları incecik aralıktan, havanın bile zor geçeceği bir aralıktan çıkardık, çok şükür hepsi kurtuldu. İnsanlar gece gündüz çalışıyor, inşallah ikisi de kurtarılacak. Bütün takım ailelerine sığındı. Bilgi geldikçe ben her şeyi paylaşırım" ifadelerini kullandı.





#Christian Atsu
#Taner Savut
#deprem
1 saat önce
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Volkan Demirel'den Christian Atsu ve Taner Savut açıklaması: Henüz kurtarılamadılar
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