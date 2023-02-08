Volkan Demirel'den Christian Atsu ve Taner Savut açıklaması: Henüz kurtarılamadılar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler, geride enkaz bıraktı. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut da enkaz altında kalan isimler arasında.





Geçtiğimiz günlerde Radyo Gol'e konuşan Hataysporlu yönetici Mustafa Özat, Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldığını ama sportif direktör Taner Savut'un maalesef hala enkaz altında olduğunu söylemişti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel bu habereri yalanladı.





"Atsu ve Savut'tan haber yok"

Gazeteci Süleyman Arat'a açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, henüz Atsu'nun kurtarılamadığını söyledi. Demirel, "Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım. Lütfen emin olmadan o kurtuldu, bu kurtuldu diye yazılmasın. İnsanların aileleri var, umutlar üzüntüler, acılar artıyor." dedi.





"İncecik aralıktan çıkardık"

Deprem sonrasında enkazdan arkadaşlarını çıkardıklarını söyleyen Demirel, "Çok zor şeyler yaşadık. Ben varım diye, inanıp gelen insanları incecik aralıktan, havanın bile zor geçeceği bir aralıktan çıkardık, çok şükür hepsi kurtuldu. İnsanlar gece gündüz çalışıyor, inşallah ikisi de kurtarılacak. Bütün takım ailelerine sığındı. Bilgi geldikçe ben her şeyi paylaşırım" ifadelerini kullandı.















