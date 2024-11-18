Volkan Demirel'den Galatasaray maçı yorumu: 'Ukalalık yaparak...'

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, katıldığı Trt Spor programında açıklamalarda bulundu.





Demirel, oynayacakları Galatasaray maçı, Bodrum FK'daki hedefleri ve Fenerbahçe hakkında sorulan soruları cevapladı.





Volkan Demirel şöyle konuştu:

'İstediğimiz seviyeye geleceğiz'

"Kendimi buraya ait hissediyorum. Gelirken de bunu düşünerek geldim. İnşallah en kısa zamanda istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bodrumspor çok genç ve mütevazi bir takım. Bodrumspor'u 10. sıranın üzerinde bitirirsem benim için çok değerli olacak."

'Finansal güç lazım'

"Süper Lig'de rekabetin artması için finansal güç lazım. Finansal güçte de Galatasaray ve Fenerbahçe ile yarışacak Türkiye'de bir takım yok. Bizler elimizdeki bütçeyle hareket etmeliyiz"

'Bu maçı kazanmak için çıkıyoruz değil'

"Zor bir mücadele bizi bekliyor. Galatasaray'ın oyuncu kalitesi, konumu belli. Ukalalık yaparak bu maçı kazanmak için çıkıyoruz değil, haddimizi bilerek puan ve puanlar almaya çalışacağız."

'En iyi oyunculardan'

"Victor Osimhen, Türkiye Ligi'ne gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi."

'Fenerbahçe benim için çok erken'

"A Milli Takım benim için bir hedef, Fenerbahçe benim için bir hedef ama şu an için orada olmak benim için çok erken. Bana biri gelse 'bu göreve gelir misin' dese 'şu an gelemem' derim. Hazır değilim diyemem ama doğru zaman önemli"















