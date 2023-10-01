Waalwijk-Ajax maçında korkutan sakatlık

Hollanda Eredivisie Ligi 6. haftasında Ajax evinde Feyenoord’u konuk etti. Hafta sonu oynanan maç 55. dakikada çıkan olaylar sebebiyle ertelendi ve kalan 35. dakikası bugün oynandı. Feyenoord deplasmanda rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Santiago Tomas Gimenez hat trick yaparak maça damga vurdu. Diğer gol ise Igor Paixao’dan geldi. Ajax - Feyenoord maç özetini izlemek ve Hollanda Eredivisie güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.