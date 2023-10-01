Waalwijk-Ajax maçında korkutan sakatlık

Sağlık ekipleri, Vaessen'in etrafını kapatarak ilk müdahaleyi yaptı.
Hollanda Ligi’nin 7. haftasında Waalwijk ile Ajax, Mandemakers Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Mücadele konuk ekibin 3-2’lik üstünlüğüyle devam ederken 84. dakikada Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, Ajaxlı Brian Brobbey ile çarpışması sonucunda yerde kaldı. Hareketsiz kalan oyuncuya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri saha içerisinde yaparken, oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı.
İki takım oyuncuların endişeli bakışları arasında oyuncu hastaneye götürülürken hakem Pol van Boekel maçı tatil etti.
Hollanda basınında yer alan bilgilere göre hastanede tedavi edilen 28 yaşındaki kalecinin bilincinin açık olduğu kaydedildi.