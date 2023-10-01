|
Spor

Waalwijk-Ajax maçında korkutan sakatlık

Hollanda Ligi'nde oynanan Waalwijk-Ajax karşılaşması, 84. dakikada kaleci Etienne Vaessen’in yaşadığı sakatlık nedeniyle yarıda kaldı.

10:29 . 1/10/2023 Pazar
DHA
Sağlık ekipleri, Vaessen'in etrafını kapatarak ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ekipleri, Vaessen'in etrafını kapatarak ilk müdahaleyi yaptı.

Hollanda Ligi’nin 7. haftasında Waalwijk ile Ajax, Mandemakers Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.


Mücadele konuk ekibin 3-2’lik üstünlüğüyle devam ederken 84. dakikada Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, Ajaxlı Brian Brobbey ile çarpışması sonucunda yerde kaldı. Hareketsiz kalan oyuncuya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri saha içerisinde yaparken, oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı.


İki takım oyuncuların endişeli bakışları arasında oyuncu hastaneye götürülürken hakem Pol van Boekel maçı tatil etti.


Hollanda basınında yer alan bilgilere göre hastanede tedavi edilen 28 yaşındaki kalecinin bilincinin açık olduğu kaydedildi.








#Hollanda Ligi
#Ajax
#Waalwijk
#Etienne Vaessen
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye Aile Destek Programı ödemesi