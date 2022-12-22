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Weghorst: Messi adımı öğrenmiş oldu

Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Dünya Kupası'nda Lionel Messi'yle yaşadığı gerginliği anlattı. Hollandalı oyuncu, "Maç içinde bazı şeyler yaşadık. O bu anlara biraz şaşırdı. En azından benim adımı öğrenmiş oldu" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Weghorst Messiyle yaşadığı gerginlik hakkında ne dedi?
Weghorst'un maçta Messi'ye bakışı

Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek son 16'ya yükselen Beşiktaş'ta takımının son golünü kaydeden Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş mikrofonuna konuştu.

Dünya Kupası'nda Lionel Messi'yle yaşadığı gerginlik hakkındaki soruyu cevaplayan Weghorst, şunları söyledi:

  • "Dürüst olmak gerekirse kupayı kimin kazandığını çok umursamadım. Maç içinde benim için herkes aynıdır. Messi ya da bir başkası. Ben yapmam gerekenler için hep savaşırım. Dünya Kupası'ndaki maçta da bunu yaptım. Maç içinde Messi ile bazı şeyler yaşadık. O bu anlara biraz şaşırdı. Maçtan sonra bu konu hakkında konuşacaktım ama şu an çok da fazla dile getirmek istemiyorum. Kendisine çok fazla saygı duyuyorum. Bir futbolcu olarak çok büyük bir saygıyı hak ediyor. Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan bir tanesi. Maçtan sonra da bu saygıyı ve duyguyu göstermek istedim ama buna çok açık değildi. Şu anda en azından benim adımı öğrenmiş oldu."
Messi ile Weghorst arasında ne yaşanmıştı?

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda'yı penaltı atışları sonrasında eleyen Arjantin'de Messi, gergin geçen karşılaşmanın ardından verdiği röportaj sırasında Weghorst'a, 'Ne bakıyorsun aptal!' diyerek tepki göstermişti.

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