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Wesley Sneijder: Daha fazla kupa kazanmak için Galatasaray'ı seçtim

2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'den transfer itirafı geldi. Aynı dönemde Liverpool'dan da teklif aldığını belirten Sneijder neden sarı-kırmızılı takımı seçtiğini anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Wesley Sneijder: Daha fazla kupa kazanmak için Galatasarayı seçtim
Sneijder 2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Liverpool yerine sarı-kırmızılı takımı tercih ettiğini açıkladı.

Al-Gharafa SC formasıyla yeşil sahalara veda eden Wesley Sneijder, Hollanda'da Veronica Offside isimli bir televizyon programına açıklamalarda bulundu.

''Liverpool yerine Galatasaray'ı seçtim''

Galatasaray'dan önce Liverpool'a transfer olma durumu olduğunu söyleyen Sneijder, "Liverpool ile Galatasaray arasında bir tercih yapmam gerekiyordu. O dönem Liverpool zor dönemlerden geçiyordu ve kupalar kazanmak için Galatasaray'ı seçmiştim" dedi.

Bir futbolcunun kazanmak isteyeceği en güzel şeyin ödüller olduğunu söyleyen Sneijder,"Ayrıca Noel'de ve yılbaşında da özgür olmayı istedim. Bu bilinçli yaptığım bir seçimdi" diye konuştu.

Sneijder'in Galatasaray kariyeri

  • 38 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu, 2013-2017 yılları arasında Galatasaray'da forma giydiği dönemde çıktığı 175 maçta 45 gol ve 44 asist kaydetti. Sneijder, Galatasaray ile 2 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Süper Kupa ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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