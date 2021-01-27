Spor İlkay Gündoğanın 2 gol attığı maçta Manchester City, West Bromwichi farklı geçti (ÖZET)
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West Bromwich-Manchester City maç özeti izle, İlkay Gündoğan'ın gollerini izle

İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı maçta Manchester City, West Bromwich'i farklı geçti (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı maçta deplasmanda West Bromwich'i 5-0 yendi. West Bromwich-Manchester City maçının özetini ve İlkay Gündoğan'ın attığı golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
İlkay Gündoğan bu sezon 21 maçta 9 gol ve 1 asistle oynadı.
İlkay Gündoğan bu sezon 21 maçta 9 gol ve 1 asistle oynadı.

Manchester City, The Hawthorns Stadı'nda konuk olduğu West Bromwich'e karşı 6. ve 30. dakikalarda Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 20. dakikada Joao Cancelo ve 45+2. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, 57. dakikada Raheem Sterling'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester City, 41 puanla ligde liderliğe yükselirken, West Bromwich 11 puanla 19. sırada yer aldı.

Arsenal, Southampton'u 3 golle geçti

Öte yandan, ligin diğer karşılaşmasında, Arsenal, deplasmanda Southampton'u 3-1 mağlup etti. Arsenal'in gollerini 8. dakikada Nicolas Pepe, 39. dakikada Bukayo Saka ve 72. dakikada Alexandre Lacazette atarken Southampton'un golünü 3. dakikada Stuart Armstrong kaydetti.

Arsenal, bu skorla puanını 30'a yükseltti, Southampton ise 29 puanda kaldı.

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West Bromwich-Manchester City maç özeti



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