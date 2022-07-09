Spor Willian Arao Fenerbahçe için İstanbula geliyor Sözleşme detayları belli oldu
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Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor: Sözleşme detayları belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı 6 numaraya kavuşuyor. Sarı-lacivertli takım, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo forması giyen Willian Arao ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Willian Arao Fenerbahçe için İstanbula geliyor: Sözleşme detayları belli oldu
Transfermarkt verilerine göre Willian Arao'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı 6 numarayı Brezilya'da buldu. William Carvalho ile ekonomik nedenlerden dolayı anlaşamayan sarı-lacivertliler, rotasını Brezilya'ya çevirmişti.

Fenerbahçe Willian Arao için Flamengo ile 3 milyon euroya anlaştı

Fenerbahçe, daha önce Jorge Jesus'un çalıştırdığı Flamengo'da forma giyen Willian Arao için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bu rakamın taksitlerle ödeneceği öğrenildi.

  • Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
  • Brezilya basınında, Willian Arao ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin, oyuncuya 1.5 milyon euro civarında maaş ödeyeceği kaydedilirken, ayrıca Arao'nun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği ifade edildi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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