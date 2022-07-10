Willian Arao'nun Fenerbahçe için İstanbul'a geliş tarihi belli oldu Fenerbahçe, ön libero için Brezilya’nın Flamengo takımının formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu Willian Arao ve kulübüyle anlaştı. Sarı-lacivertlilerin 3 milyon euroluk bonservisi, 3 taksitte ödeyeceği kaydedildi. Arao’nun yarın İstanbul’da olması bekleniyor.

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