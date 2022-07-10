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Willian Arao'nun Fenerbahçe için İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe, ön libero için Brezilya’nın Flamengo takımının formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu Willian Arao ve kulübüyle anlaştı. Sarı-lacivertlilerin 3 milyon euroluk bonservisi, 3 taksitte ödeyeceği kaydedildi. Arao’nun yarın İstanbul’da olması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Willian Araonun Fenerbahçe için İstanbula geliş tarihi belli oldu
Willian Arao takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Fenerbahçe, Brezilyalı ön libero Willian Arao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, oyuncu ve kulübü Flamengo ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe’nin, Brezilya kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, bu ödemenin 3 taksitte yapılacağı belirtildi.

Ödeme planı netleşti

Ödeme planında ilk ödemenin anlaşmanın yapıldığı tarihte, ikinci ödemenin Kasım ayında ve son taksitin ise 2023 yılı Ekim tarihinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

İstanbul'a geliyor

Willian Arao'nun yarın İstanbul’da olması, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

  • Jorge Jesus ile zirveyi gördü
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile daha önce Flamengo’da birlikte çalışan Arao, o dönem çok iyi bir form grafiği yakalayarak takımın değişmez oyuncularından olmuştu. Geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 resmi maça çıkan Arao, takımına 5 gol ve 2 asistlik katkı yapmıştı. 29 yaşındaki oyuncu daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı’nın formasını da giydi.

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