City'li futbolcular golün ardından büyük sevinç yaşadı.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City deplasmanda karşı karşıya geldiği Wolverhampton'ı John Stones'un 90+5. dakikada attığı golle 2-1 yendi.
Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton, sahasında Manchester City ile karşılaştı.
Mücadele 2-1 Manchester City lehine sona erdi. Maçta goller; 7. dakikada Larsen, 33. dakikada Gvardiol ve 90+5. dakikada Stones'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, yenilgisiz devam ettiği ligde 20 puana yükseldi. Wolves ise ligde puanda kaldı.
Wolverhampton - Manchester City maçını izlemek için
Wolverhampton - Manchester City maçını izlemek için
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