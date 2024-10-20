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Manchester City deplasmanda son dakikada kazandı

Manchester City deplasmanda son dakikada kazandı

18:4720/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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City'li futbolcular golün ardından büyük sevinç yaşadı.
City'li futbolcular golün ardından büyük sevinç yaşadı.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City deplasmanda karşı karşıya geldiği Wolverhampton'ı John Stones'un 90+5. dakikada attığı golle 2-1 yendi.

Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton, sahasında Manchester City ile karşılaştı.


Mücadele 2-1 Manchester City lehine sona erdi. Maçta goller; 7. dakikada Larsen, 33. dakikada Gvardiol ve 90+5. dakikada Stones'tan geldi.


Bu sonuçla birlikte Manchester City, yenilgisiz devam ettiği ligde 20 puana yükseldi. Wolves ise ligde puanda kaldı.


Wolverhampton - Manchester City maçını izlemek için

#Manchester City
#Wolverhampton
#Premier Lig

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