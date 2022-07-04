Wout Weghorst Beşiktaş'ta

Son olarak Cenk Tosun'u kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, golcü transferi için uzun süredir çaba gösterdiği, Burnley forması giyen Wout Weghorst'u kadrosuna kattı.

Kiralanması konusunda anlaşıldı

TRT Spor'un yaptığı habere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki forvetin sezon sonuna kadar kiralanması için Burnley ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun ise bu akşam İstanbul'a geleceği ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 396 maçta 163 gol atarken 47 de asist yapma başarısı gösterdi.