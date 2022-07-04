Spor Wout Weghorst Beşiktaşta
TRANSFER

Wout Weghorst Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Wout Weghorst'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün 1 yıllık kiralanması konusunda kulübü Burnley ile anlaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Wout Weghorst Beşiktaşta
Wout Weghorst, geçen sezon Burnley formasıyla 20 maça çıktı.

Son olarak Cenk Tosun'u kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, golcü transferi için uzun süredir çaba gösterdiği, Burnley forması giyen Wout Weghorst'u kadrosuna kattı.

Kiralanması konusunda anlaşıldı

TRT Spor'un yaptığı habere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki forvetin sezon sonuna kadar kiralanması için Burnley ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun ise bu akşam İstanbul'a geleceği ifade edildi.

  • 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 396 maçta 163 gol atarken 47 de asist yapma başarısı gösterdi.

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