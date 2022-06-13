​Wout Weghorst için Valerien Ismael devrede

Yeni sezon hazırlıklarına bu ayın sonunda başlayacak Beşiktaş’ta, transfer çalışmaları devam ederken, ilk hedef olarak golcüye imza attırılması planlanıyor. Bu konuda birçok isimle görüşen ancak listenin başına Wout Weghorst’u yazan siyah-beyazlılar, Hollandalı oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Sözleşme teklifi yapıldı

Beşiktaş yönetiminin İngiliz ekibi Burnley ile anlaşması sonrası gözler Weghorst’un kararına çevrilmişti. Weghorst’a yıllık 2.2 milyon euro öneren ve beklemeye geçen Beşiktaş’a bu konuda rakipler çıktı. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki golcüyü transfer edebilmek için Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile yarışacak.

Valerien Ismael, Wout Weghorst ile görüştü

Weghorst’u uzun süredir isteyen ve sistemine çok uyacağını düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, bu transferde pürüz çıkmasını istemiyor. Hollandalı golcüyle görüşen Ismael, 29 yaşındaki oyuncuya olan güvenini dile getirerek, “Sana başka teklifler de olduğunu biliyorum ancak Beşiktaş’ın yeni sezondaki en önemli kozu olacaksın. Sistemin önemli bir parçası olacağın için benim için çok önemlisin. İlk 11’de oynayacağın için milli takım ile Dünya Kupası’na gitme olasılığın artacak” dedi.

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Weghorst’un Beşiktaş’ın ilgisinden memnun olduğu ve kısa süre içerisinde kararını bildireceği öğrenildi. Bu arada Arjantin basını ise Beşiktaş’ın River Plate’da oynayan Thiago Borbas’ı gündemine aldığını öne sürdü.

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