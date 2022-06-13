Spor Wout Weghorst için Valerien Ismael devrede
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Wout Weghorst için Valerien Ismael devrede

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kadrosuna golcü bir oyuncu katmak istiyor. Siyah-beyazlılarda listenin başında yazılı olan Wout Weghorst ile teknik direktör Valerien Ismael bir görüşme gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Wout Weghorst için Valerien Ismael devrede
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael

Yeni sezon hazırlıklarına bu ayın sonunda başlayacak Beşiktaş’ta, transfer çalışmaları devam ederken, ilk hedef olarak golcüye imza attırılması planlanıyor. Bu konuda birçok isimle görüşen ancak listenin başına Wout Weghorst’u yazan siyah-beyazlılar, Hollandalı oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Sözleşme teklifi yapıldı

Beşiktaş yönetiminin İngiliz ekibi Burnley ile anlaşması sonrası gözler Weghorst’un kararına çevrilmişti. Weghorst’a yıllık 2.2 milyon euro öneren ve beklemeye geçen Beşiktaş’a bu konuda rakipler çıktı. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki golcüyü transfer edebilmek için Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile yarışacak.

Valerien Ismael, Wout Weghorst ile görüştü

Weghorst’u uzun süredir isteyen ve sistemine çok uyacağını düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, bu transferde pürüz çıkmasını istemiyor. Hollandalı golcüyle görüşen Ismael, 29 yaşındaki oyuncuya olan güvenini dile getirerek, “Sana başka teklifler de olduğunu biliyorum ancak Beşiktaş’ın yeni sezondaki en önemli kozu olacaksın. Sistemin önemli bir parçası olacağın için benim için çok önemlisin. İlk 11’de oynayacağın için milli takım ile Dünya Kupası’na gitme olasılığın artacak” dedi.

  • Weghorst’un Beşiktaş’ın ilgisinden memnun olduğu ve kısa süre içerisinde kararını bildireceği öğrenildi. Bu arada Arjantin basını ise Beşiktaş’ın River Plate’da oynayan Thiago Borbas’ı gündemine aldığını öne sürdü.

Fatih Özgökçen: Abdülkerim'e Beşiktaş'ın teklifi Fenerbahçe'nin ilgisi var
SPOR
Fatih Özgökçen: Abdülkerim'e Beşiktaş'ın teklifi Fenerbahçe'nin ilgisi var

Altaylı Kazımcan Karataş'a Beşiktaş kancası
SPOR
Altaylı Kazımcan Karataş'a Beşiktaş kancası

Wout Weghorst
Wout Weghorst
Çok ciddiye alıyoruz

'Çok ciddiye alıyoruz'

​NATO'dan önemli Türkiye detayı.
Galatasaraya evet dedi

Galatasaray'a 'evet' dedi

​Galatasaray'da yeni yönetim Arjantinli teknik adamı istiyor.
Kılıçdaroğlunun tweet çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Bakan Bozdağ TVNET'te anlattı: Yüzlerce kişiye dava açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak.

Lincoln Fenerbahçe'de

Lincoln Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Adana'yı sel vurdu

Adana'yı sel vurdu

​Araçlar kullanılamaz hale geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.