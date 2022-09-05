Wout Weghorst: "Ağır şekilde cezalandırılmalı"

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte puanını 13'e çıkarttı ve liderliğe yükseldi.

Maçın ardından konuşan Wout Weghorst, galibiyeti değerlendirirken maç sonu bir taraftarın sahaya girip futbolculara saldırmasına sert bir tepki gösterdi.

Wout Weghorst: "Yaşananlar kabul edilemez"

Hollandalı golcü, "1-0 geriye düştükten sonra çok iyi mücadele ettik. İyi bir reaksiyon gösterdik. Maç sonu yaşanan olaylara gelince, yaşananların normal olduğunu söylemek imkansız. Türk insanın duygularıyla yaşadığını biliyorum ve bu hoşuma gidiyor ama bu yaşananlar kabul edilemez. Olanlar çok ağır şekilde cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Wout Weghorst: "Futbolla alakası yoktu"

Olaylarla alakalı sözlerini sürdüren Weghorst, "Saldırı olunca sakat olan arkadaşlarıma kalkan olmak zorunda kaldım. Mesela Josef, kırmızı kart gördü ama bize müdahale etmek isteyen birini engellemeye çalışıyordu. Futbolla alakası yoktu bu olanların" şeklinde konuştu.

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Josef de Souza, 'uçan tekme' atan taraftardan takım arkadaşlarını korumak için yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/cDnpuuyxCK — SPOR (@yenisafakspor) September 4, 2022