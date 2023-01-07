Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede siyah-beyazlı takımın ikinci golünü atan Wout Weghorst için hem İngiltere'den hem de Fransa'dan, önemli iddialar gündeme geldi.

Manchester United Wout Weghorst'u kiralıyor

Beşiktaş'ın Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı golcü oyuncu Wout Weghorst'un siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı iddia edildi. Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran Manchester United'ın, 30 yaşındaki Hollandalı oyuncu ile anlaşma sağladığı ve sezon sonuna kadar kiralayacağı ifade edildi.

Weghorst'tan Kasımpaşa maçında 'bye bye'

Weghorst Kasımpaşa maçında attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golden sonra taraftarlara koşan Weghorst, önce formayı öptü, daha sonra da 'bye bye' işareti yaptı. Hollandalı oyuncunun, taraftarlara 'bye bye' işareti yapması, sosyal medyada 'veda etti' olarak yorumlandı.

SPOR ÖZET | Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

SPOR Wout Weghorst Beşiktaş'a veda mı etti?