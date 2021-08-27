Spor Yannick Bolasie Süper Lige transfer oldu
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Yannick Bolasie Süper Lig'e transfer oldu

Çaykur Rizespor Kulübü, Kongolu kanat oyuncusu Yannick Bolasie'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yannick Bolasie Süper Lige transfer oldu
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1,5 milyon euo.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Bolasie'de mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile 32 yaşındaki oyuncunun transferini açıkladı.

Everton, Crystal Palace, Aston Villa, Anderlecht, Sporting ve Middlesbrough gibi takımlarda forma giyen Yannick Bolasie, kariyerinde çıktığı 392 maçta 43 gol atarken 59 da asist kaydetti.

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