Yannick Bolasie Süper Lig'e transfer oldu

Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1,5 milyon euo.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Bolasie'de mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile 32 yaşındaki oyuncunun transferini açıkladı.

Everton, Crystal Palace, Aston Villa, Anderlecht, Sporting ve Middlesbrough gibi takımlarda forma giyen Yannick Bolasie, kariyerinde çıktığı 392 maçta 43 gol atarken 59 da asist kaydetti.

Hoş Geldin Yannick Bolasie 💪 pic.twitter.com/eeLYDFV9Nl — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 27, 2021