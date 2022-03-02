Spor Yarmolenkodan Rus futbolculara sert tepki "Çıkıp konuşsanıza"
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Yarmolenko'dan Rus futbolculara sert tepki: "Çıkıp konuşsanıza"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından spor dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Milli Takım oyuncusu Andriy Yarmolenko Rus meslektaşlarına seslendi, "Neden bir pislik gibi oturuyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz?"

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarmolenkodan Rus futbolculara sert tepki: Çıkıp konuşsanıza
Andriy Yarmolenko

Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko Rus futbolculara sert sözlerle yüklendi. Yarmolenko, yaşanan savaş durumunda Rus futbolcuların Putin'in haksız olduğunu kendisine söyleyip daha sonra sustuklarını ve konuşmaları gerektiğini söyledi.

"T....larını göstermeyi çok seviyor"

"Rus futbolculara bir sorum var. Neden bir pislik gibi oturuyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benim ülkemde insanları öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar, anneleri öldürüyorlar, çocuklarımızı öldürüyorlar. Ama siz hiçbir şey söylemiyorsunuz! Çoğunuzu tanıyorum. Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza! Bazılarınız t....larını göstermeyi çok seviyor, bunu gerçek hayatta da yapsanıza!"

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