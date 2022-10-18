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Yıldız futbolcu yedek kulübesinde sigara içti

Royal Antwerp'in dünyaca ünlü futbolcusu Radja Nainggolan, Standard Liege ile oynanan maçta yedek kulübesinde elektronik sigara içerken görüntülendi. Tepki çeken görüntünün ardından yıldız futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yedek kulübesinde sigara içen futbolcu
Nainggolan'ın tepki çeken görüntüsü.

Belçika Ligi'nde Standard Liege'in sahasında Royal Antwerp'i ağırladığı maçta çekilen bir görüntü şaşkınlığa neden oldu.

İlk 11'de forma şansı bulamayan konuk ekibin futbolcusu Radja Nainggolan, yedek kulübesinde elektronik sigara içerken görüntülendi.

Tepki çeken görüntünün ardından 34 yaşındaki oyuncunun süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

"Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum"

Konuyla ilgili açıklama yapan Radja Nainggolan, kulübün kararına saygı duyduğunu belirtti.

Belçikalı oyuncu, "Üzgünüm. Yaptığımın tamamen yanlış olduğunu biliyorum. Düşünmeden hareket ettim. Kulüp, bana göre olmayan ancak kabul edebileceğim bir karar verdi. Ben her şekilde kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İlk vukuatı değil

Radja Nainggolan sigara içtiği için daha önce de Belçika Milli Takımı'nda kadro dışı bırakılmış ancak bu kötü alışkanlığından vazgeçmeyi düşünmediğini söylemişti.

Nainggolan, Standard Liege maçının ikinci yarısında oyuna girdi ve 45 dakika süre aldı.
Nainggolan, Standard Liege maçının ikinci yarısında oyuna girdi ve 45 dakika süre aldı.

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