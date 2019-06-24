SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor Adis Jahovic'i renklerine bağladı

İlk resmi transferini Atiker Konyaspor’dan Fofana’ya 2 yıllık imza artırarak gerçekleştiren Evkur Yeni Malatyaspor, Konya ekibinde forma giyen Adis Jahovic’i de renklerine bağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adis Jahovic, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 Süper Lig maçında 6 gol atmıştı.

Adis Jahovic, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 Süper Lig maçında 6 gol atmıştı.

Fotoğraf: Abdullah Coşkun

Evkur Yeni Malatyaspor’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli orta saha oyuncusu Victor Ayala ile 1 yıllık ön protokol imzaladıktan sonra golcü transferi için Türkiye piyasasına yöneldi.

Bu doğrultuda Başkan Adil Gevrek’in yüzyüze görüştüğü Atiker Konyaspor’lu Adis Jahovic ile anlaşmaya varıldı. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.

Gevrek forvet transferi için listelerinde Eren Derdiyok’un da bulunduğunu, ancak Jahovic ile anlaştıklarını ifade etti. Golcü oyuncunun Konyaspor ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyordu.

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