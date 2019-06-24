Yeni Malatyaspor Adis Jahovic'i renklerine bağladı

Evkur Yeni Malatyaspor’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli orta saha oyuncusu Victor Ayala ile 1 yıllık ön protokol imzaladıktan sonra golcü transferi için Türkiye piyasasına yöneldi.

Bu doğrultuda Başkan Adil Gevrek’in yüzyüze görüştüğü Atiker Konyaspor’lu Adis Jahovic ile anlaşmaya varıldı. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.

Gevrek forvet transferi için listelerinde Eren Derdiyok’un da bulunduğunu, ancak Jahovic ile anlaştıklarını ifade etti. Golcü oyuncunun Konyaspor ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyordu.