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Yeni Malatyaspor’un yeni başkanı Hacı Ahmet Yaman oldu

Yeni Malatyaspor’un Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yapılırken, Hacı Ahmet Yaman başkan seçildi.

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Haber Merkezi İHA
Yeni Malatyaspor’un yeni başkanı Hacı Ahmet Yaman oldu
Hacı Ahmet Yaman

1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’un Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Özgür Karataş’ın yaptığı genel kurulda Hacı Ahmet Yaman başkan seçildi. Yapılan seçimin sonunda konuşma yapan yeni Başkan Yaman, "İnişli çıkışlı bir yolculuğu olan kulübümüzün bundan sonraki yolculuğunun hep çıkışta olacağına olan inancımız tamdır. Artık bugünden itibaren yeni bir dönemin başlanmasına vesile olmak için buradayız” dedi.

"Bir değişim başlatmalıyız"

Futbolun stadyumlardan, 90 dakikalardan daha büyük olduğunu düşündüklerini belirten Yaman, "Bir değişim başlatmalıyız. Tüzüğümüzde yer aldığı üzere Yeni Malatyaspor’u kalkındırmak, dünya çapında başarılı, saygın, lider, istikrarlı, idari ve mali yapısı kuvvetli, altyapısı güçlü, ilimizin spor eğitimine katkı sunmanın yanında ilimizdeki spor kültüründen yola çıkarak ahlaki ve sosyal değişime hizmet etmek için geliyoruz” ifadelerini kullandı.

  • Yapılan konuşmaların ardından Hacı Ahmet Yaman’ın listesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yaman, kulübün yeni başkanı oldu.

Hacı Ahmet Yaman’ın yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu: "Erdal Gündüz, Faruk Günbay, Celal Özkılıç, Ersin İnak, Köksal Abbasoğlu, Muhammet Serhat Şahingil, Ramazan Yeşilova, Ümit Erdoğan, Mehmet Sinan Altıntop, Hüsamettin Özaydınlı, Yusuf Karabulut, Zeynel Abidin Karademir, Fırat Vuran, Nusret Çaylak”

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