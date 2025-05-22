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Yeni Şafak Basın Futbol Turnuvası’nda finale çıktı

Yeni Şafak Basın Futbol Turnuvası’nda finale çıktı

Muhammed Furkan Uğurlu
13:1922/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni Şafak finalde.
Yeni Şafak finalde.

24 takımın mücadele ettiği Basın Turnuvası’nda Yeni Şafak, yarı final maçında NTV’yi 6-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.


Bağcılar Belediyesinin saha sponsorluğunda 14 Nisan’da başlayan Basın Turnuvası’nda Yeni Şafak, yarı final maçında NTV’yi 6-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.


Geçtiğimiz sene düzenlenen turnuvada şampiyon olan Yeni Şafak, bu sene 24 kurumun katıldığı organizasyonda yeniden kupaya uzanmak istiyor.


Grup aşamalarını 3 galibiyetle namağlup bitiren Yeni Şafak, çeyrek finalde TürkMedya’yı 8-2 ile geçti. Yarı finalde NTV’yi 6-1 mağlup eden Yeni Şafak, final karşılaşmasında Turkuvaz Medya ile karşılaşacak.

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