Yeni Şafak Basın Futbol Turnuvası’nda finale çıktı

24 takımın mücadele ettiği Basın Turnuvası’nda Yeni Şafak, yarı final maçında NTV’yi 6-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Bağcılar Belediyesinin saha sponsorluğunda 14 Nisan’da başlayan Basın Turnuvası’nda Yeni Şafak, yarı final maçında NTV’yi 6-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Geçtiğimiz sene düzenlenen turnuvada şampiyon olan Yeni Şafak, bu sene 24 kurumun katıldığı organizasyonda yeniden kupaya uzanmak istiyor.
Grup aşamalarını 3 galibiyetle namağlup bitiren Yeni Şafak, çeyrek finalde TürkMedya’yı 8-2 ile geçti. Yarı finalde NTV’yi 6-1 mağlup eden Yeni Şafak, final karşılaşmasında Turkuvaz Medya ile karşılaşacak.