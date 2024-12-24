Yeni Şafak Spor'a ödül

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından bu yıl 22. kez düzenlenen "Sarı-Kırmızı Kareler" fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Yeni Şafak Spor foto muhabiri Kadircan Dilli'nin çektiği fotoğraf ödüle layık görüldü.
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından bu yıl 22. kez düzenlenen "Sarı-Kırmızı Kareler" fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.
RAMS Park'taki ödül törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar katıldı.
Yeni Şafak Spor foto muhabiri Kadircan Dilli'nin geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi çektiği fotoğraf ödüle layık görüldü. Dilli, "Mayıslar Bizimdir" temalı karesiyle Ahmet Çakır özel ödülünün sahibi oldu.