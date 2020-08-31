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Yeni transfer attığı tweetleri sildi: ​Tottenham'ın yeni transferi Matt Doherty'den 'Arsenal' temizliği

Tottenham'ın yeni transferi Matt Doherty'den 'Arsenal' temizliği

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, ezeli rakibi Arsenal'in taraftarı olduğu bilinen Matt Doherty'i transfer ettikten sonra dikkat çekici bir video yayınladı. Videoda Matt Doherty, daha önce attığı tweetleri silerken daha sonra da Tottenham armasına dokundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tottenham, Matt Doherty ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Tottenham, Matt Doherty ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Tottenham, Wolverhampton forması giyen Matt Doherty'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki sağ bek için 16.8 milyon euro bonservis ödeyen Premier Lig ekibi, oyuncunun transferini ilginç bir videoyla açıkladı.

Video da Tottenham'ın ezeli rakibi olarak bilinen Arsenal taraftarı olan Matt Doherty, daha önce attığı tweetleri sildi ve ardından yeni takımının armasına dokundu.

  • Paylaşılan video sosyal medyada yoğun ilgi görürken, İrlandalı oyuncu "Arsenal’i sonsuza kadar seveceğim" ve "Evet, büyük bir Arsenal taraftarıyım" yazlı olan tweetlerini sildi.

Barcelona'da kavga çıkartan istek: "10 numarayı ben istiyorum"
Barcelona'da kavga çıkartan istek: "10 numarayı ben istiyorum"

Barcelona'da Lionel Messi, takımının yeni sezon öncesindeki COVID testlerinde yer alacak futbolcular arasında yer almadı. Bu durum Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağı iddialarını daha da güçlendirdi.Katalan ekibinde tüm bunlar yaşanırken takıma devre arası transfer döneminde katılan Martin Braithwaite şaşırtan bir istekte bulundu. Messi'nin takımdan ayrılma olasılığını takip eden Danimarkalı futbolcu, Arjantinli yıldızın 10 numarasına talip olduğunu bildirdi.Barcelona'da Messi'nin ayrılık haberlerinden oldukça rahatsızlık duyan ve üzülen Katalan taraftarlar, Braithwaite'nin bu tutumu sonrasında 29 yaşındaki oyuncuya tepki gösterdi.Devre arası transfer döneminde hücum alternatifi olarak alınan Braithwaite, Barcelona'da 11 maçta 1 gol atabilmişti.Barcelona&#39;da hücuma alternatif olarak devre arasında alınan Braithwaite, 11 maçta 1 gol atabilmişti 🤔 pic.twitter.com/KQCWbPCELL&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2020

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