Yeni transfer attığı tweetleri sildi: Tottenham'ın yeni transferi Matt Doherty'den 'Arsenal' temizliği
Tottenham'ın yeni transferi Matt Doherty'den 'Arsenal' temizliği
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, ezeli rakibi Arsenal'in taraftarı olduğu bilinen Matt Doherty'i transfer ettikten sonra dikkat çekici bir video yayınladı. Videoda Matt Doherty, daha önce attığı tweetleri silerken daha sonra da Tottenham armasına dokundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Tottenham, Wolverhampton forması giyen Matt Doherty'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki sağ bek için 16.8 milyon euro bonservis ödeyen Premier Lig ekibi, oyuncunun transferini ilginç bir videoyla açıkladı.
Video da Tottenham'ın ezeli rakibi olarak bilinen Arsenal taraftarı olan Matt Doherty, daha önce attığı tweetleri sildi ve ardından yeni takımının armasına dokundu.
Paylaşılan video sosyal medyada yoğun ilgi görürken, İrlandalı oyuncu "Arsenal’i sonsuza kadar seveceğim" ve "Evet, büyük bir Arsenal taraftarıyım" yazlı olan tweetlerini sildi.
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