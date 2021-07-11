Yerli operasyonu başarıyla bitti

Galatasaray, bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı yeni yabancı kuralı çerçevesinde sahada 8, yedek kulübesinde ise 6 oyuncu bulundurabilecek olan sarı-kırmızılı takım, önceliği yerli isimlere verdi. Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile Kasımpaşa ile kontratı biten Aytaç Kara, sarı-kırmızılı takıma katılan ilk isimler oldu. Galatasaray, son olarak Ankara Keçiöregücü’nden Barış Alper Yılmaz’ı bonuslarla birlikte 20 milyon TL karşılığında kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, iç transferde ise yine yerli oyuncularıyla yeni kontrat imzaladı. Ömer Bayram ile 3, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir ile 2, Arda Turan ile ise 1 yıllık yeni sözleşme yapıldı.

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SIRA YABANCILARDA

Defans, orta saha ve forvet bölgesini yerli oyuncularla güçlendiren Galatasaray gözünü yabancı futbolcu transferini çevirdi. Sarı-kırmızılı takım, öncelikle geçtiğimiz sezon Benfica’dan kiraladığı Gedson Fernandes’i bir kez daha transfer etmek istiyor. Portekiz ekibiyle anlaşmaya yakın olan sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncuyu 2 milyon Euro karşılığında kiralaması bekleniyor. Galatasaray’ın öncelik verdiği diğer bölge ise sol bek. Sarı-kırmızılılar, sol bek konusunda Alex Moreno, Ezgian Alioski, Van Aanholt, Marco Rui ve Augustinsson ile birlikte bonservisini elinde bulunduran Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho için de görüşmelerini sürdürüyor. Mısır basını ise sarı kırmızılı takımın, Al Ahly’den forvet arkası oynayan Muhammed Şerif ön libero Aliou Dieng ve Pyramids’den sol kanat oyuncusu Ramazan Subhi ile ilgilendiğini öne sürdü.

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G.Saray’dan gollü prova

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kazandı. Galatasaray maça Berk Balaban, Ozornwafor, Luyindama, Yedlin, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Yunus Akgün, Arda, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan 11’iyle başladı. İkinci yarıya ise Fatih, Alpaslan, Babel, Falcao, Emre Akbaba, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Marcao, Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Feghouli ile çıktı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maçta sarı-kırmızılıların gollerini 18. dakikada Ömer Bayram, 23’de Oğulcan Çağlayan, 44’de Aytaç Kara ve 83’de Emre Akbaba attı. Kasımpaşa’nın gollerini ise 14. dakikada Brecka ve 80’de penaltıdan Ahmet Engin kaydetti. G.saray salı günü ise Yunanistan’da Olimpiakos ile karşılaşacak.

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PSV maçına hazır gitmek istiyoruz

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, 21 Temmuz’da deplasmanda Hollanda’nın PSV takımıyla yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçına iyi durumda gitmek istediklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu, “PSV maçına en hazır şekilde gitmek istiyoruz. Salı günü Olympiakos ile bir hazırlık maçı daha oynayacağız. Sonra da olmak istediğimiz yer olan Şampiyonlar Ligi için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz” diye konuştu. Galatasaray’la 1 yıl daha sözleşmesini uzatan 34 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili, “Bu sene saha içinde olacağım ve en iyisini yapmaya çalışacağım” dedi.