Spor Yıldız futbolcudan Sergen Yalçına sitem "Maç bitmiş beni oyuna alıyor"
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Yıldız futbolcudan Sergen Yalçın'a sitem: "Maç bitmiş beni oyuna alıyor"

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, Sporting karşısında 3-0 gerideyken teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisini oyuna almasına tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız futbolcudan Sergen Yalçına sitem: Maç bitmiş beni oyuna alıyor
Sergen Yalçın

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-0 mağlup olduğu maçta Teixeira'nın bir görüntüsü dikkati çekti.

İlk yarısı 3-0 tamamlanan mücadelenin ikinci devresinin başında oyuna giren Brezilyalı yıldız, teknik direktör Sergen Yalçın'a sitemde bulundu.

Mimikleriyle mutsuz olduğu gözlemlenen Teixeira, ellerini birbirine vurarak, "Maç bitmiş beni oyuna alıyor" şeklinde bir hareket yaptı.

Beşiktaşlı bazı taraftarlar da sosyal medya hesaplarından Alex Teixeira'nın bu serzenişinde haklı olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

Teixeira'nın mutsuz görüntüsü Portekiz rejisi tarafından ekranlara getirildi.
Teixeira'nın mutsuz görüntüsü Portekiz rejisi tarafından ekranlara getirildi.

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