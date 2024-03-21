Yıldız Holding Basketbol Takımı CBL'de şampiyon oldu

“Yıldız Holding’de çalışanlarımız başarılı iş sonuçlarımıza katkılarıyla birlikte bünyemizdeki sosyal ve spor kulüplerimiz aracılığıyla bizleri birçok alanda temsil ediyor. Yıldız Holding Basketbol takımımız, bizim tabirimizle ‘Potanın Yıldızları’, 10 yıldır istikrarlı ve yüksek performanslarıyla mücadele ederken; takım ruhu ve başarı tutkusu açısından da bizlere her zaman ilham veriyor. Basketbol takımımızla kazandığımız bu şampiyonluk, tüm çalışanlarımız için motivasyon ve gurur kaynağı olurken, aynı zamanda güçlü işveren markamız açısından da önem taşıyor. Yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 98 farklı pasaporta sahip 75 bin Yıldız’lı olarak gerek faaliyet alanlarımızda gerekse sosyal ve spor alanlarındaki başarılı performansımızı sürdüreceğiz”