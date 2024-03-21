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Spor

Yıldız Holding Basketbol Takımı CBL'de şampiyon oldu

Yıldız Holding’in 10 yıl önce bünyesinde kurduğu Yıldız Holding Basketbol Takımı, CBL’nin şampiyonu oldu.

13:15 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Potanın 'Yıldızları', Şirketler Arası Basketbol Ligi İstanbul'da şampiyonluğa ulaştı.
Potanın 'Yıldızları', Şirketler Arası Basketbol Ligi İstanbul'da şampiyonluğa ulaştı.

Yıldız Holding Basketbol Takımı toplamda 78 şirket takımının mücadele ettiği Şirketler Arası Basketbol Ligi’nde (CBL) zorlu geçen bir sezonun ardından şampiyonluk kupasının sahibi oldu.


Nisan ayında kuruluşunun 10. yılını kutlayacak olan Potanın Yıldızları; CBL Seri-A Ligi’nde birbirinden zorlu rakiplerle girdiği kıyasıya rekabette gülen taraf oldu. Toplam 9 takımın mücadele ettiği CBL’in en güçlü serisi olan Seri-A liginde oynadığı 11 maçın 10’undan galibiyetle ayrılan Yıldız Holding Basketbol Takımı, CBL’deki ilk şampiyonluğunu kazandı. Şampiyon takım 30 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan CBL Türkiye Şampiyonası’na katılacak.


Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın

Bahattin Aydın: En büyük motivasyonumuz başarıya olan tutkumuz

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, Yıldız Holding Basketbol Takımı’nın şampiyonluğundan mutluluk duyduğunu belirterek, başta takım baş antrenörü pladis Türkiye Mali İşler Lideri Serkan Aslıyüce, takım kaptanı eStar Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan ve takım menajeri pladis Türkiye Saha Operasyon Müdürü Başak Güneş olmak üzere, ligde mücadele eden tüm takım oyuncularını kutladı. Aydın sözlerine şöyle devam etti:
“Yıldız Holding’de çalışanlarımız başarılı iş sonuçlarımıza katkılarıyla birlikte bünyemizdeki sosyal ve spor kulüplerimiz aracılığıyla bizleri birçok alanda temsil ediyor. Yıldız Holding Basketbol takımımız, bizim tabirimizle ‘Potanın Yıldızları’, 10 yıldır istikrarlı ve yüksek performanslarıyla mücadele ederken; takım ruhu ve başarı tutkusu açısından da bizlere her zaman ilham veriyor. Basketbol takımımızla kazandığımız bu şampiyonluk, tüm çalışanlarımız için motivasyon ve gurur kaynağı olurken, aynı zamanda güçlü işveren markamız açısından da önem taşıyor. Yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 98 farklı pasaporta sahip 75 bin Yıldız’lı olarak gerek faaliyet alanlarımızda gerekse sosyal ve spor alanlarındaki başarılı performansımızı sürdüreceğiz”



#Yıldız Holding
#spor
#basketbol
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