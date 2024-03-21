Yıldız Holding Basketbol Takımı CBL'de şampiyon oldu

Yıldız Holding Basketbol Takımı toplamda 78 şirket takımının mücadele ettiği Şirketler Arası Basketbol Ligi’nde (CBL) zorlu geçen bir sezonun ardından şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Nisan ayında kuruluşunun 10. yılını kutlayacak olan Potanın Yıldızları; CBL Seri-A Ligi’nde birbirinden zorlu rakiplerle girdiği kıyasıya rekabette gülen taraf oldu. Toplam 9 takımın mücadele ettiği CBL’in en güçlü serisi olan Seri-A liginde oynadığı 11 maçın 10’undan galibiyetle ayrılan Yıldız Holding Basketbol Takımı, CBL’deki ilk şampiyonluğunu kazandı. Şampiyon takım 30 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan CBL Türkiye Şampiyonası’na katılacak.