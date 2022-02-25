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Yılın Fair-Play hareketine Karabağ imza attı: Teknik direktör tarihe geçti

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Marsilya'yı konuk eden Karabağ'da teknik direktör Gurbanov Gurbanov, oyuncusunun elle attığı golü iptal ettirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılın Fair-Play hareketine Karabağ imza attı: Teknik direktör tarihe geçti
Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov Gurbanov, futbolcusu Wadji'nin Marsilya'ya eliyle attığı golü hakemle konuşarak iptal ettirdi.

Bakü'de Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Karabağlı futbolcu İbrahima Wadji topu rakip kaleye gönderdi. Maçı 1-0 üstünlükle götüren Olimpik Marsilyalı oyuncular golün elle atıldığı gerekçesiyle hakeme itiraz etti.

Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov, Wadji'yi yanına çağırarak gol atarken elini kullanıp kullanmadığı sordu. Wadji topa eliyle dokunduğu itiraf edince Gurbanov da hakemi uyarak golün iptal edilmesini talep etti. Bu durum üzerine karşılaşmanın hakemi golü iptal etti.

  • Karşılaşmayı 0-3 kaybeden Karabağ, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.
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