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Spor

Yılmaz Vural ilk maçında galip

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

17:03 - 1/11/2023 الأربعاء
AA
Yılmaz Vural

Yılmaz Vural

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın ilk maçına çıktığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.


Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki Menemen FK-Nevşehir Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 59. dakikasında Mertcan Açıkgöz ve 61. dakikasında Sedat Şahintürk'le goller bulan Menemen FK, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek kupada adını 4. tura yazdırdı.


Takımının başında ilk maçına çıkan Yılmaz Vural, sahadan galibiyetle ayrıldı.




#Yılmaz Vural
#Menemen FK
#Galibiyet
#Ziraat Türkiye Kupası
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