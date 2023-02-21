Yönetici Serdar Dursun'u açıkladı: Evet istiyoruz

|
Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.
Rakow Czestochowa Kulübü, Fenerbahçe'de ilk 11'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun'a talip oldu. Polonya ekibinin yöneticisi Wojciech Cygan da milli futbolcuyla ilgilendiklerini açıkladı.
Konuyla ilgili Sports Channel'a konuşan Cygan, "Gerçek şu ki Serdar Dursun gerçekten de istediğimiz oyunculardan bir tanesi. Daha geniş bir forvet hattı düşünüyoruz. Transferde neler olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Serdar Dursun, bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 maçta 545 dakika süre aldı. 31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 3 gol atıp 2 de asist kaydetti.