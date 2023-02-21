Yönetici Serdar Dursun'u açıkladı: Evet istiyoruz

Konuyla ilgili Sports Channel'a konuşan Cygan, "Gerçek şu ki Serdar Dursun gerçekten de istediğimiz oyunculardan bir tanesi. Daha geniş bir forvet hattı düşünüyoruz. Transferde neler olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.