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Younes Belhanda'nın golü Kadıköy'ü karıştırdı

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında konuk ekipte forma giyen Younes Belhanda attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Faslı futbolcunun sevincini Fenerbahçe tribünlerinin önüne giderek yaşaması saha içerisini bir anda karıştırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Younes Belhandanın golü Kadıköyü karıştırdı
Younes Belhanda'nın gol sevinci.

Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında attığı golden sonra tepki çeken bir gol sevincine imza attı.

Faslı futbolcu, sevincini Fenerbahçe tribünlerinin önüne giderek yaşarken forma numarasını işaret etti. Belhanda bunun yanı sıra Galatasaray forması giydiği dönemde Fenerbahçelilere karşı yaptığı 'ağlama' işaretini de yaptı ve tribünlerin tepkisini çekti.

Bu esnada Mert Hakan Yandaş, Belhanda'nın üzerine yürüdü ve yaşanan gerginlik sonrasında iki futbolcu da sarı kart gördü.
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