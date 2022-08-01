Young Boys Fassnacht için açıklama yaptı

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta sağ kanat için düşünülen Fassnacht'ın kulübünden açıklama geldi.

"Hediye olarak veremeyiz"

Young Boys sportif direktörü Von Bergen yaptığı açıklamada, "Fassnacht için istediğimiz teklifi alamadık. 28 yaşındaki futbolcumuzu hediye olarak veremeyiz. O bizim için önemli bir oyuncu ve aynı zamanda İsviçre Milli Takımının da bir oyuncusu. Bu nedenle bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Christian Fassnacht, geçtiğimiz sezon Young Boys formasıyla çıktığı 28 maçta 12 gol atıp 4'te asist yapma başarısı göstermişti.