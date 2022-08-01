Spor Young Boys Fassnacht için açıklama yaptı
TRANSFER

Young Boys Fassnacht için açıklama yaptı

Young Boys sportif direktörü Von Bergen, Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendiği ve kadrosuna katmak için uğraştığı İsviçreli Christian Fassnacht ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Young Boys Fassnacht için açıklama yaptı
Christian Fassnacht, İsviçre Milli Takımıyla 15 maçta 4 gol attı.

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta sağ kanat için düşünülen Fassnacht'ın kulübünden açıklama geldi.

"Hediye olarak veremeyiz"

Young Boys sportif direktörü Von Bergen yaptığı açıklamada, "Fassnacht için istediğimiz teklifi alamadık. 28 yaşındaki futbolcumuzu hediye olarak veremeyiz. O bizim için önemli bir oyuncu ve aynı zamanda İsviçre Milli Takımının da bir oyuncusu. Bu nedenle bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

  • Christian Fassnacht, geçtiğimiz sezon Young Boys formasıyla çıktığı 28 maçta 12 gol atıp 4'te asist yapma başarısı göstermişti.

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