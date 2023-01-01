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Spor

Rıdvan Dilmen Youssouf Ndayishimiye'nin yeni takımını açıkladı

Medipol Başakşehir forması giyen Youssouf Ndayishimiye'nin yeni takımı belli oldu. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Youssouf Ndayishimiye'nin Başakşehir'den ayrılacağını açıkladı. Peki Youssouf Ndayishimiye hangi takıma transfer olacak? Youssouf Ndayishimiye ne kadara satıldı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:02 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Youssouf Ndayishimiye'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Youssouf Ndayishimiye'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Medipol Başakşehir'in 1 Şubat 2021 tarihinde Yeni Malatyaspor'dan 2.15 milyon euro karşılığında transfer ettiği Youssouf Ndayishimiye, İstanbul ekibinden ayrılıyor. 24 yaşındaki oyuncuya birçok Avrupa kulübünden teklif gelirken, Başakşehir satışa onay verdi.


Youssouf Ndayishimiye hangi takıma transfer olacak?


Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen TV8.5'da yaptığı açıklamada, Youssouf Ndayishimiye'nin Başakşehir'den ayrılacağını söyledi. Genç oyuncu için anlaşma sağlandığını belirten Dilmen, Ndayishimiye'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer olacağını ifade etti.


Youssouf Ndayishimiye ne kadara satıldı?


Youssouf Ndayishimiye'nin bonservisi hakkında da bilgi veren Rıdvan Dilmen, "Nice'e 11 milyon euroya satmışlar. Bir sonraki satıştan da yüzde 20 payı var" dedi.


Sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Youssouf Ndayishimiye, bu sezon 30 karşılaşmada süre aldı. 24 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 1 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Youssouf Ndayishimiye'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro.


#Youssouf Ndayishimiye
#Başakşehir
#Rıdvan Dilmen
29 dakika önce
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Rıdvan Dilmen Youssouf Ndayishimiye'nin yeni takımını açıkladı
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