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Yürüyüş Milli Takımı Balkan Şampiyonası için Yunanistan’a gitti

Yürüyüş Milli Takımı Balkan Şampiyonası için Yunanistan’a gitti

12:349/04/2025, Çarşamba
DHA
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Türkiye şampiyonaya 18 sporcu ile katılıyor.
Türkiye şampiyonaya 18 sporcu ile katılıyor.

Yürüyüş Milli Takımı 12 Nisan Cumartesi günü Yunanistan'ın Astros şehrinde yapılacak olan Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na 18 sporcuyla katılıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Dr. Ahmet Karadağ ve Teknik Asbaşkan Ayşegül Baklacı, Milli Takım kafilesini Yunanistan yolculuğu öncesi ziyaret ederek başarılar diledi.


Kafile başkanlığını TAF Asbaşkanı Özgür Ulupınar'ın yaptığı Kadın ve Erkek Milli Takım kafilesinde bulunan sporcular şöyle;


-Büyük Kadınlar 20km: Kader Dost, Meryem Bekmez, Emine Ceylan


-Büyük Erkekler 20km: Hayrettin Yıldız, Mikail Dere, Mehmet Güngör


-Büyük Kadınlar 35km: Kader Güvenç


-Büyük Erkekler 35km: Ozan Bayram


-U20 Kadınlar 10km: İpek Özkavlak, Feyza Sağdıç


-U20 Erkekler 10km: Azadullah Begce, Erkan Karayıl, Furkan Yaran


-U18 Kadınlar 5km: Şerife Berra Güven, Sinem Yurt


-U18 Erkekler 10km: Muhammed Emir Işık, Mehmet Aslan, Serdar Yalçın

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