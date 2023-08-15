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Spor

Yusuf Demir kiralandı

Galatasaray, genç futbolcusu Yusuf Demir'i Basel'e kiraladı.

13:41 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Yusuf Demir

Yusuf Demir

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırma çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha gerçekleşiyor.


TRT Spor 'un aktardığı habere göre; İsviçre ekiplerinden Basel, genç kanat oyuncusu Yusuf Demir'i bir yıllığına kiraladı.


Galatasaray geçtiğimiz sezon başı Austrie Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.


Büyük beklentiler içerisinde transfer olan genç futbolcu Galatasaray formasıyla toplamda 11 maça çıkıp 1 gol atıp 1 asistlik katkı sağlayarak sezonu tamamladı.







#Galatasaray
#Yusuf Demir
#Basel
#kiralık
1 saat önce
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