Yusuf Demir kiralandı

Yusuf Demir
Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırma çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
TRT Spor 'un aktardığı habere göre; İsviçre ekiplerinden Basel, genç kanat oyuncusu Yusuf Demir'i bir yıllığına kiraladı.
Galatasaray geçtiğimiz sezon başı Austrie Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Büyük beklentiler içerisinde transfer olan genç futbolcu Galatasaray formasıyla toplamda 11 maça çıkıp 1 gol atıp 1 asistlik katkı sağlayarak sezonu tamamladı.