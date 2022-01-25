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Yusuf Demir ve Ercan Kara Fenerbahçe ile Galatasaray'a transfer olacak mı?

Avusturya Ligi takımlarından Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir ile Ercan Kara'nın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Oyuncuların menajerliğini yapan Emre Öztürk, bu transfer haberleri hakkındaki gerçeği Yeni Şafak Spor'a açıkladı.

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Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
Yusuf Demir ve Ercan Kara Fenerbahçe ile Galatasaraya transfer olacak mı?​
Ercan Kara ve Yusuf Demir

9 Temmuz 2021 yılında Avusturya Ligi takımlarından Rapid Wien'den Barcelona'ya kiralanan ve devre arası transfer döneminde yeniden takımına geri dönen Yusuf Demir'in adı Fenerbahçe ile anılmaya başladı.

Aynı zamanda takım arkadaşı golcü oyuncu Ercan Kara'nın adı da Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edilmişti.

Haberler gerçeği yansıtmıyor

Yeni Şafak Spor'a konuşan Yusuf Demir'in menajeri Emre Öztürk, her iki transfer haberinin de gerçeği yansıtmadığını ve asılsız olduğunu söyledi.

  • Ercan Kara gollerine devam ediyor
  • Bu sezon Rapid Wien ile 32 karşılaşmada forma giyen Ercan Kara, 14 gol ve 4 asistle oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak biliniyor. Türk kökenli oyuncu Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'nda forma giyiyor.
  • Transfermarkt değeri 10 milyon euro olan 18 yaşındaki Yusuf Demir ise bu sezon 9 karşılaşmada süre aldı. Demir'de Ercan Kara gibi Avusturya Milli Takımı'nda oynuyor.

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