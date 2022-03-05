Yusuf Yazıcı attı CSKA Moskova kazandı

Spor

Konyaspor Galatasaray'ı eli boş gönderdi

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenildi ve 4 hafta sonra mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım bu süreçte 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Konyaspor ise 4 hafta sonra kazandı.