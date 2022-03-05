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Yusuf Yazıcı attı CSKA Moskova kazandı

Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın attığı golle Nizhny'yi 1-0 yendi. Yusuf Yazıcı'nın golünü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Yusuf Yazıcı attı CSKA Moskova kazandı: Yusuf Yazıcının golünü izle
Yusuf Yazıcı kiralık olarak CSKA Moskova'da oynuyor.

VEB Arena'da oynanan 20. hafta maçında CSKA Moskova, Nizhny'yi ağırladı. Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın 90+6. dakikasında bulduğu golle CSKA Moskova'yı galibiyete taşıdı.

Nizhny'de Akos Kecskes, 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 36 puana ulaşan CSKA Moskova, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Nizhny ise 22 puanla 10. basamakta yer aldı.

  • Yusuf Yazıcı kendini buldu
  • CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, Rusya'da adeta kendisini buldu. Milli oyuncu Moskova formasıyla çıktığı 3 resmi maçta, 2 gol ve 2 asistle oynadı.

Yusuf Yazıcı'nın attığı golü izle

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