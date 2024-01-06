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Spor

Yusuf Yazıcı yıldızlaştı: Lille farka koştu

Lille, Fransa Kupası son 64 turunda Golden Lion'ı 12-0 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı karşılaşmayı 2 gol ve 2 asistlik performansla tamamladı.

20:17 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:17 - 6/01/2024 Cumartesi
Yusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı

Fransa Kupası son 64 turunda milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın iki gol attığı maçta Lille, Golden Lion'ı 12-0 yendi.


Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadelede Lille, amatör ligde yer alan Martinik temsilcisi Golden Lion'ı ağırladı.


Yusuf Yazıcı 11 ve 45, Jonathan David 25, 36, 75, Edon Zhegrova 33, 41, 42, Tiago Santos 57, Hakon Haraldsson 64 (penaltıdan) ve 78, Amine Messoussa 89. dakikada attığı gollerle takımını 12 farklı galibiyete taşıdı.


Bu sonuçla son 32 turuna kalan Lille, kulüp tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti.





#Lille
#Yusuf Yazıcı
#Fransa Kupası
13 dakika önce
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