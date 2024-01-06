Yusuf Yazıcı yıldızlaştı: Lille farka koştu

Victoire des Dogues 12-0 face à Golden Lion en 32es de finale de Coupe de France.



𝐔𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝, 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥'𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐜𝐥𝐮𝐛 🏆#LOSCGLFC 12-0 | 90'