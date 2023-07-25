Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda, Zalgiris'e konuk oldu. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Galatasaray'ın gollerini 75.dakikada Abdülkerim Bardakçı ile 78.dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 47.dakikada Oyewusi ve 90+1'de Kazlauskas attı. Zalgiris'te golü atan Kazlauskas 90+2'de kırmızı kart gördü.