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ÖZET | Zalgiris-Galatasaray: 2-2

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. Zalgiris-Galatasaray maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:51 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Zalgiris-Galatasaray

Zalgiris-Galatasaray

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda, Zalgiris'e konuk oldu. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Galatasaray'ın gollerini 75.dakikada Abdülkerim Bardakçı ile 78.dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 47.dakikada Oyewusi ve 90+1'de Kazlauskas attı. Zalgiris'te golü atan Kazlauskas 90+2'de kırmızı kart gördü.

Zalgiris-Galatasaray maç özeti

17. dakikada Fofana’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Oyewusi’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

21. dakikada sol kanatta topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top direkten döndü.

34. dakikada rakibinden sıyrılan Zaniolo, ceza sahası girerken yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

GOL

47. dakikada orta sahada Nelsson’dan önce topa hamle yapan Oyewusi, topla ilerleyerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Oyewusi’nin vuruşunda top filelere gitti. 1-0

66. dakikada sağ kanattan Mertens’in ortasında ceza yayında topu kontrol eden Oliveira’nın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

GOL

75. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sergio Oliveira’nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

77. dakikada Sergio Oliveira’nın serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Gertmonas soluna yatarak gole izin vermedi.

GOL

78. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Mertens’in yaptığı vuruşta kaleci Gertmonas topu çelerken, Halil Dervişoğlu boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 1-2

90. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Antal’ın yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

GOL

90+1. dakikada sol kanattan Bopesu’nun ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Kazlauskas’ın gelişine vuruşunda top filelere gitti. 2-2

90+2. dakikada Donatas Kazlauskas, gol sevincinde formasını çıkarttığı için hakem Luis Godinho tarafından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Zalgiris Vilnius
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