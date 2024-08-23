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Spor

Zaman kaybetmedi: Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu Londra'ya uçtu

Fenerbahçe'nin yıldız genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'la anlaşmaya vardı. Takımla vedalaşan Kadıoğlu, bu akşam saat 20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Londra'ya gitti.

21:23 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 21:44 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'la vardığı anlaşma neticesinde Londra'ya hareket etti.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'la vardığı anlaşma neticesinde Londra'ya hareket etti.

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'la anlaşmaya vardığı ve takımla vedalaştığı belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti.

Londra'ya uçtu

Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Kadıoğlu, bu akşam saat 20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Londra'ya gitti.

Milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

35 milyon euro bonservis ücreti

Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe'nin bu transferden 30-35 milyon euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Kadıoğlu'nun transferine ilişkin Fenerbahçe Kulübü'nden de resmi açıklama yapıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton & Hove Albion Kulübü ile transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gideceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir" denildi.




#Ferdi Kadıoğlu
#Fenerbahçe
#Brighton
#Transfer
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