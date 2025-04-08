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Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda tarihi zafer için sahaya çıkıyor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda tarihi zafer için sahaya çıkıyor

23:258/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Bankkart, Asseco Resovia'yı rövanş maçında yenmesi durumunda kupanın sahibi olacak.
Ziraat Bankkart, Asseco Resovia'yı rövanş maçında yenmesi durumunda kupanın sahibi olacak.

CEV Kupası'nda güçlü rakipleri eleyerek finale gelen temsilcimiz Ziraat Bankkart, tarihi bir başarıya imza atmak için Ankara’da sahaya çıkıyor. Finalin ilk karşılaşmasında ise son CEV Kupası Şampiyonu Asseco Resovia'yı Polonya'da yenen Ziraat Bankkart, 9 Nisan'daki rövanş maçını kazanması halinde bu kupanın sahibi olacak.

Ülkemizi CEV Kupasında başarı ile temsil eden Ziraat Bankkart şampiyonluk için sahaya çıkıyor.

Yarı finalde son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu güçlü Trentino'yu eleyen, finalin ilk karşılaşmasında ise son CEV Kupası Şampiyonu Asseco Resovia'yı Polonya'da 3-2 deviren Ziraat Bankkart, rövanş maçını kazanması halinde bu kupanın sahibi olacak.

Maçı 3-2 kaybetmesi halinde ise kupa altın set sonucunda sahibini bulacak. Maçı 3-0 ve 3-1 kaybetmesi halinde ise kupanın sahibi Asseco Resovia olacak.

CEV Kupasında Türk takımları daha önce 3 kez final oynayıp 1 kez şampiyonluğa ulaştı.

Kulüp tarihinde 1 Challenge Kupası, 1 CEV Kupası finali oynayan Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz; ilk CEV Kupası finalini 2018 yılında Rus ekibine karşı oynamış ve kupayı ikinci sırada tamamlamıştı.

Temsilcimiz kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirerek kupayı müzesine götürmek istiyor.

Finale gelene kadar bir kez kaybeden temsilcimizin 9 Nisan Çarşamba günü saat 18.30'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonunda oynayacağı bu kritik mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Maçı İsviçreli hakem Yves Kalin yönetecek. Yardımcılığını ise Sloven hakem Sanja Miklosic yapacak.

Ziraat Bankkart'ın başarılı antrenörü Mustafa Kavaz; "İlk maçtan avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönsek de kupayı almak için önümüzde zorlu bir maç daha var. Ankara'da taraftarımızın desteği ile galip gelip kupayı almak istiyoruz" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Türk voleybol tarihi için oldukça kritik olan bu maçta tüm voleybol severleri takımımıza destek vermek için salona davet ediyor, ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Ziraat Bankkart'a başarılar diliyoruz.

#Ziraat Bankkart
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