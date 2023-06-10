Spot piyasada elektrik fiyatları 10 Haziran 2023 - Ekonomi Haberleri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1524 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1541 lira 82 kuruş oldu.

EN YÜKSEK 2 BİN 500 LİRA, EN DÜŞÜK 1450 LİRA

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 900 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,2 azalışla 662 milyon 155 bin 260 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 900 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1524 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1541 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1450 lira olarak belirlendi.







