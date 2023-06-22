Sultan papağanı nedir, genel özellikleri nelerdir? Sultan papağanı neyle beslenir?

Sultan papağanı, Güney Amerika kökenli bir papağan türüdür. Genellikle parlak yeşil bir tüy örtüsüne sahip bu papağanlar, sosyal ve zeki hayvanlar olarak bilinir. Evcil hayvan olarak tercih edildiklerinde, insanlarla yakın bağlar kurabilirler ve birçok kelime ve cümleyi öğrenebilirler. Sultan papağanı hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SULTAN PAPAĞANI NEDİR, GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sultan papağanı (Amazona aestiva), Güney Amerika kökenli bir papağan türüdür. Bu tür genellikle Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Bolivya gibi ülkelerde doğal yaşam alanlarında bulunur. Sultan papağanları, ortalama olarak 35-38 cm uzunluğa ve yaklaşık 400 gram ağırlığa sahiptir.

Sultan papağanları canlı ve renkli tüyleriyle dikkat çeker. Genellikle parlak yeşil bir tüy örtüsüne sahiptirler. Baş ve boyun bölgesinde mavi, alın kısmında kırmızımsı renk bulunur. Bazı bireylerde tüy renkleri ve desenleri hafifçe farklılık gösterebilir.

Bu papağanlar genellikle sosyal ve zeki hayvanlar olarak bilinir. İletişim kurmak için farklı çeşitlerde ötüşler kullanır ve çeşitli vokalizasyonlar yapabilirler. Evcil hayvan olarak tercih edildiklerinde, insanlarla yakın bağlar kurabilirler ve birçok kelime ve cümleyi öğrenebilirler.

Sultan papağanları, doğal yaşam alanlarının yanı sıra evcil hayvan olarak da popülerdir. Evcil hayvan olarak beslendiklerinde, uyumlu bir kişiliğe ve dikkatli bir eğitime ihtiyaç duyarlar. Bu papağanlar oyun oynamayı severler ve zeka gerektiren oyuncaklarla uğraşmaktan keyif alırlar.

SULTAN PAPAĞANI NEYLE BESLENİR?

Sultan papağanları için özellikle yüksek kaliteli papağan yemi, taze sebze ve meyveler, kabuklu yemişler gibi besinlerle dengeli bir beslenme sağlanmalıdır. Ayrıca taze su temin etmek de önemlidir.

SULTAN PAPAĞANI KAÇ YIL YAŞAR?

Sultan papağanları, uzun ömürlü bir türdür ve bazen 50 yıla kadar yaşayabilirler. Evcil hayvan olarak beslenmeleri durumunda, onlara sevgi, ilgi ve uygun bir yaşam ortamı sağlandığında mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilirler.

SULTAN PAPAĞANI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Sultan Papağanın 8 çeşidi vardır. Bu çeşitlerden bazıları doğada mutasyona uğramıştır. Bir kısmı da üreticiler tarafından farklı türlerle eşleştirilerek mustasyona uğratılmıştır. Her türün kendine has özelliği vardır. Evlerde bakılmak için en çok tercih Sultan Papağını türleri şunlardır:

Albino Sultan Papağanı

Albino Sultan Papağanın tüm vücudu beyazdır ve gözleri kırmızı renktedir. Vücutlarında başka bir olmamasının asıl sebebi melanin pigmentinin olmamasıdır. Albino Sultan Papağanı en az rastlanan Sultan Papağanı türüdür.

Cinnamon Sultan Papağanı

Bu türün vücut renkleri ise açık gri renktir. Cinnamon Sultan Papağanının kanat kenarlarında 2 cm kalınlığında beyaz şeritler vardır. Yüz kısımlarında turuncu benekler bulunur, genel olarak yüz renkleri cinsiyetlerine göre değişmektedir. Cinnamon Sultan Papağanlarının gagalarında veya ayaklarında az miktarda siyah renk olabilmektedir.

Lutino Sultan Papağanı

Lutino Sultan Papağanı sarı ve beyaz renktedirler. Ayrıca turuncu beneklere sahiptirler. Kanat kısımlarında sarılıklar olabildiği gibi yüz kısımlarında da sarı renk görülebilir. Hatta vücudu tamamen sarı renginde olan Lutino Sultan Papağanları da vardır. Gagaları ve ayakları da pembe renklidir. En çok rastlanan Sultan Papağanı türlerindendir.

Normal Grey Sultan Papağanı

Renkleri koyu gri olan Sultan Papağanıdır. Üzerlerinde turuncu benekler vardır, kanatlarının kenar kısımlarında beyaz şeritler bulunur. Yüz renkleri de cinsiyetlerine göre değişir. Normal Grey Sultan Papağanlarınn gaga ve ayak kısımlarında siyahlıklar bulunur. Kanatlarının altından kuyruk sonlarına kadar uzanan sarı ve yatay çizgiler bulunur. Normal Grey Sultan Papağanları en çok rastlanan Sultan Papağanlarındandır.

Pearl Sultan Papağanı

Pearl Sultan Papağanın bir tüyünde 2 renk birden bulunur. Tüylerinin kök kısımlarına doğru yer alan renkler uç kısımlara doğru gittikçe değişmektedir. Pearl Sultan Papağanı anne ve babasının bağlı olduğu mutasyona göre tüy renkleri değişmektedir. Üzerlerinde turuncu benekler vardır.

Pied Sultan Papağını

Vücutlarında sarı, beyaz ve gri renkler bulunur Pied Sultan Papağanlarında. Yüz ve kanat renkleri ise açık renklidir. Kanat üzerlerinde gri renkler vardır. Renk dağılımları ise kuştan kuşa farklılık gösterebilir. Pied Sultan Papağanlarının yüzlerinde turuncu benekler vardır.







