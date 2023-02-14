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TFF Süper Lig yeni fikstürü açıkladı mı?

Büyük bir yıkım yaratarak Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası maçlar 3 Mart'a erteledi. Deprem nedeniyle Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK Süper Lig'den çekildi. Tükiye Futbol Federasyonu da yeni fikstürü hazırladı. Peki Süper Lig deprem sonrası maçlar için fikstürü açıkladı mı? Süper Lig 24. hafta Süper Lig maç programı nasıl?

10:32 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Süper Lig yeni fikstür

Süper Lig yeni fikstür

Büyük bir yıkım yaratarak Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası ertelenen futbol maçlarının yeni fikstürü için çalışmalar sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 3 Mart'a ertelediği 24. hafta Süper Lig'in maç programını açıkladı. TFF, deprem nedeniyle ertelenen 23. haftanın üç maçının tarihini ise belirledi. Program bu hafta içinde açıklanacak.

Süper Lig 24. hafta Süper Lig maç programı nasıl?

Süper Lig'de deprem nedeniyle 3 Mart'ta yeniden başlaması planlanan 24. haftanın maçları ise şöyle:

  • KASIMPAŞA-FRAPORT TAV ANTALYASPOR
  • BEŞİKTAŞ-MKE ANKARAGÜCÜ
  • VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-DEMİR GRUP SİVASSPOR
  • CORENDON ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
  • TRABZONSPOR-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
  • ARABAM.COM KONYASPOR-BITEXEN GİRESUNSPOR
  • YUKATEL KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE

Galatasaray

Galatasaray bu hafta maç yapacak mı?

Gaziantep ile oynaması gereken Galatasaray haftayı maç yapmadan geçecek. Aynı şekilde Hatayspor'un rakibi Adana Demirspor da haftayı boş geçecek. Hatay ve Gaziantep, gelecek sezon yine Süper Lig'den devam edecek. TFF aldığı kararla iki takımın bu sezon kalan haftalarda tüm maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılarak rakiplerine 3'er puan yazılmasına karar verdi.


#Süper Lig
#Süper Lig 24. hafta maç programı
#tff
31 dakika önce
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TFF Süper Lig yeni fikstürü açıkladı mı?
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