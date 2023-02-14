Büyük bir yıkım yaratarak Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası ertelenen futbol maçlarının yeni fikstürü için çalışmalar sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 3 Mart'a ertelediği 24. hafta Süper Lig'in maç programını açıkladı. TFF, deprem nedeniyle ertelenen 23. haftanın üç maçının tarihini ise belirledi. Program bu hafta içinde açıklanacak.

Galatasaray bu hafta maç yapacak mı?

Galatasaray bu hafta maç yapacak mı?

Gaziantep ile oynaması gereken Galatasaray haftayı maç yapmadan geçecek. Aynı şekilde Hatayspor'un rakibi Adana Demirspor da haftayı boş geçecek. Hatay ve Gaziantep, gelecek sezon yine Süper Lig'den devam edecek. TFF aldığı kararla iki takımın bu sezon kalan haftalarda tüm maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılarak rakiplerine 3'er puan yazılmasına karar verdi.