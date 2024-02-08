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Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın başlayor! İşte haftanın programı...

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın oynanacak Adana Demirspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte Trendyol Sürep Lig'de 25. haftanın programı...

10:32 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Süper Lig
Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 10 Şubat Cumartesi, 11 Şubat Pazar ve 12 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde 25. hafta, 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak 3 maçla tamamlanacak.

Süper Lig'de 25. haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa

10 Şubat Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor

19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir

11 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor

16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK

16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

12 Şubat Pazartesi

17.00 Trabzonspor - Hatayspor

20.00 Samsunspor - Antalyaspor

20.00 Kayserispor - Beşiktaş




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