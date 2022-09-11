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Kasımpaşa-Galatasaray Süper Lig 6. hafta maçları

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa’ya Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk oluyor. sarı kırmızılı takım Kasımpaşa’yı yenerek ilk kez üst üste 2 maç kazanmayı hedeflerken, Kasımpaşa ise güçlü rakibini devirip galibiyet serisini 3 maça taşımaya çalışıyor. Kasımpaşa-Galatasaray maçı saat 20:00’da başlayacak. Kasımpaşa-Galatasaray maçı canlı, geniş özeti, golleri, pozisyonlarını haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Kasımpaşa-Galatasaray maçı canlı, geniş özeti, golleri, pozisyonları | Kasımpaşa-Galatasaray golleri kim attı?
Kasımpaşa Galatasaray maçı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray puan durumu

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.

Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica 11'de var mı?

Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 4'ünün maç kadrosunda olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de kapanan birinci transfer ve tescil döneminin son saatlerinde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kadrosuna kattı.

Uzun süredir takım antrenmanı yapmayan Juan Mata haricinde diğer 4 yeni transferin yarınki maçın kadrosunda yer alabileceği bildirildi.

Kasımpaşa-Galatasaray ilk 11'ler
Kasımpaşa-Galatasaray ilk 11'ler

Kasımpaşa-Galatasaray ilk 11'ler

Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes, Turgay, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Celina, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

Kasımpaşa Galatasaray istatistikleri

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 71 golüne, Lacivert-Beyazlılar 36 golle yanıt verdi.

Geçen sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken, Nef Stadyumu’ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı. Öte yandan iki takım ayrıca bu sezon başında hazırlık maçında karşılaştı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kasımpaşa-Galatasaray maçı pozisyonları, özeti, golleri için tıklayın

ÖZET: Sivasspor 1-1 İstanbulspor
ÖZGÜN
ÖZET: Sivasspor 1-1 İstanbulspor
Kasımpaşada karşılıklı goller

Kasımpaşa'da karşılıklı goller

Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Yerli bilmecesi

Yerli bilmecesi

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