Kasımpaşa-Galatasaray Süper Lig 6. hafta maçları

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Galatasaray puan durumu
Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.
Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.
Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica 11'de var mı?
Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 4'ünün maç kadrosunda olması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de kapanan birinci transfer ve tescil döneminin son saatlerinde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kadrosuna kattı.
Uzun süredir takım antrenmanı yapmayan Juan Mata haricinde diğer 4 yeni transferin yarınki maçın kadrosunda yer alabileceği bildirildi.
Kasımpaşa-Galatasaray ilk 11'ler
Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes, Turgay, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Celina, Bahoken
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.
Kasımpaşa Galatasaray istatistikleri
Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 71 golüne, Lacivert-Beyazlılar 36 golle yanıt verdi.
Geçen sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken, Nef Stadyumu’ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı. Öte yandan iki takım ayrıca bu sezon başında hazırlık maçında karşılaştı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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