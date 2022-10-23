ÖZET: Trabzonspor 1-0 Sivasspor

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor - Sivasspor maçı dakika dakika özeti

9.dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından vuruşu savunmadan döndü. Hamsik, önüne düşen meşin yuvarlağı ayağının içiyle kaleci Ali Şaşal’ın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

15.dakikada Mua N’jie’nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Yatabare’nin kafa vuruşunda top Uğurcan Çakır’da kaldı.

21.dakikada Dia Sabi’a’nın pasıyla kaleci ile karşı karşı kalan Mua N’jie’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır ayaklarından döndü.

49. dakikada Gbamin’in pasında ceza sahası çizgisine yakın yerde topla buluşan Gomez’in yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal, sağına gitmekte olan meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda yerden seken topa Uğurcan Çakır uzanarak müdahale etti. Sağ çaprazdan Mua N’Jie’nin önüne düşen topa gelişine vuruşunda ise oyun alanında kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

60. dakikada Dia Sabi’A’nın ortasında Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solunda auta çıktı.

65. dakikada Hakan Arslan’ın ceza sahası içine ortasında Yatabare’nin kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

87. dakikada Bardhi’nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.

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"30 HAFTADIR İÇERİDE YENİLMİYORUZ"

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında alınan galibiyeti ve karşılaşmayı değerlendirdi. Trabzonspor’un ilk şampiyonluk kadrosunda yer alan Kadir Özcan’ın 9’uncu ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Avcı, “30 haftadır içeride yenilmiyormuşuz. 2 senedir çok önemli rekorlar kırılıyor. Bunları takip etmiyorum ama bir gün hepsini bir araya toplayacağım. Maç kazanmak istiyorum. Rakibimiz ligin en deneyimli takımı, en tecrübeli hocası ve en fazla direkt oyunu oynayan, kenar orta yapan, top rakipteyken adam adama giden, en fazla faul yapan ve bunu iyi kullanan bir takım ve son 3 maçtır da kazanarak çıkış yapan bir takım. Bizim açımızdan bunu hem analiz hem pratikte çalıştık ve son derece iyi bildirimler aldık" dedi.

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"İYİ YOLDA İYİ ŞEKİLDE GİDİYORUZ"

Maçın ilk dakikalarında bu sezon ligin en iyi oyununu oynadıklarını belirten Avcı, "Bugün 18’inci maçımızı oynadık. Ligdeki en iyi 15-20 dakikamızla oyuna başladık. Oyunun ilk dakikaları çok büyük keyif aldım. Rakibimiz bize temas edemedi, istediğimiz opsiyonları çok iyi kullanıyoruz, orada golü de bulduk ve 1-0 öne geçtik. Rakibin de bu süreden sonra kaybedecek bir şeyi olmayıp biraz daha tepkili geldi. Bazen oyun istediğin gibi devam etmeyebilir. Oyun 20 dakika çok iyi gitmişti. Sonrasında aynı oyunu daha hızlandırmamız gereken yerde basit kayıplar yaptık. İlk yarı itibariyle bir Uğurcan’ın kurtardığı, bir de direkten dönen top var. İkinci yarı yine ilk yarıdaki gibi oyuna çok iyi başladık ama zor bir rakibe karşı oyunu koparmak istedik. Rakibe ikinci yarı itibariyle bir şey vermedik. Takımım orada çok iyi durdu, oyunun bütününde iyi mücadele ettiler. Kamuoyu ve taraftarlarımız bu 3 puanın şampiyonluk yarışında ileride ne kadar değerli olduğunu anlayacaklar. Her yerde yarışıyoruz bugün ligin en tepelerindeyiz. İyi yolda iyi şekilde gidiyoruz” diye konuştu.

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Bartra: "Herkes takım savunmasına katkı verdi"

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Marc Bartra, herkesin takım savunmasına katkı verdiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Sivasspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor’da savunma oyuncusu Bartra, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bartra, "Çok iyi başlangıç yaptık. Ama rakibimiz adam adam savunma yapan bir ekip. Bu savunmada rakibiniz genelde sizi top kaybına zorluyor. Savunma anlamında çok iyi işler çıkardık diyebiliriz. Takım olarak bu tarz maçlarda iyi savunma yapmanız gerekiyor. Herkes takım savunmasına katkı verdi. Takım olarak savunmayı bütün olarak yaptık" ifadelerini kullandı.

Saç stiline ilişkin soruya gülümseyerek yanıt veren Bartra, "Bir anda canım istedi, böyle yaptık. Kendi kendime aldığım bir karardı" dedi.

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İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok, Gomez.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saba, Njie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.

















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