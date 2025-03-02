TBMM'ye gelen en ilginç 30 dilekçe: Sokak düğünleri ve abi-abla hitapları yasaklansın, dolar resmi para birimi olsun

Çalışan öğrencilere

örgün eğitime devam edebilmeleri için

eğitim izni

verilmesi, kadınlar için haftalık çalışma süresinin düşürülmesi, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için nakliye ve yol yardımı yapılması gibi çok sayıda başvurunun da yer aldığı dilekçelerde,

resmi para biriminin dolar ya da avro ile değiştirilmesi

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tüm illerin büyükşehir statüsüne alınması

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marketlerde çalışanların

sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması

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sokak düğünlerinin yasaklanması