TBMM'ye gelen en ilginç 30 dilekçe: Sokak düğünleri ve abi-abla hitapları yasaklansın, dolar resmi para birimi olsun

TBMM Dilekçe Komisyonu'na bir buçuk sene içerisinde yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı. Komisyona gelen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı. İşte Meclis'e sunulan en ilginç 30 talep.
Meclis'ten, abi-abla hitaplarının aile dışında kullanılmasının yasaklanması, marketlerde çalışanların sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması talep edildi. Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na, 15 Mayıs 2023-17 Ocak 2025 tarihlerinde yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı.
TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU'NA 15 BİN BAŞVURU
MECLİS'E GELEN EN İLGİNÇ DİLEKÇELER
Başvurular arasında dikkati çeken şu talepler de yer aldı:
-Araç içinde bulunan kişilere yönelik fiziksel saldırılara caydırıcı cezalar verilmesi.
-Şehit yakınlarına tanınan bir defaya mahsus ÖTV muafiyetinden gazilerin de yararlanması.
-Bedelli askerlik hakkını ücreti zamanında ödemediği için kaybedenlerin tekrar hak kazanabilmesi için düzenleme yapılması.
-Akrabalık bağı bulunan birinin avukat olarak tayin edilmesinin engellenmesi.
-Ev kiralarına sınır getirilmesi.
-Engelli çocuğu olan memurlara erken emeklilik sağlanması.
-Madeni para üretimi ve kullanımının kaldırılması.
-Karekod uygulanmamasının durdurulması.
-Partisinden istifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi.
Komisyona Tokat'ın Turhal ilçesinden başvuran bir kişi ise trafik kazasına müdahale edip yaralılarla ilgilendiği için kendisine takdir belgesi verilmesini talep etti.