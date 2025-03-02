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TBMM'ye gelen en ilginç 30 dilekçe: Sokak düğünleri ve abi-abla hitapları yasaklansın, dolar resmi para birimi olsun

TBMM'ye gelen en ilginç 30 dilekçe: Sokak düğünleri ve abi-abla hitapları yasaklansın, dolar resmi para birimi olsun

21:092/03/2025, الأحد
G: 2/03/2025, الأحد
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TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen en ilginç talepler
TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen en ilginç talepler

TBMM Dilekçe Komisyonu'na bir buçuk sene içerisinde yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı. Komisyona gelen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı. İşte Meclis'e sunulan en ilginç 30 talep.

Meclis'ten, abi-abla hitaplarının aile dışında kullanılmasının yasaklanması, marketlerde çalışanların sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması talep edildi. Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na, 15 Mayıs 2023-17 Ocak 2025 tarihlerinde yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı.


TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU'NA 15 BİN BAŞVURU


Komisyona iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı. İzmir'de yaşayan bir kişi, Arapça kökenli kelimelerin yasaklanmasını,
40 yaşından küçüklerin açık öğretim liselerine kayıt
yaptıramamasını,
abi-abla hitaplarının aile dışında kullanılmasının
,
kamusal alanlarda sigara içilmesinin
ve bazı mobil uygulamaların yasaklanmasını talep etti.

Komisyona başvuran bir başka kişi ise kamu işçilerinin
yıllık izinlerinin kullanımına ilişkin iyileştirme
yapılmasını, engellilere zorunlu indirim uygulamayan firmalara ceza verilmesini ve Engelliler Haftası'nda engelli çalışanların bir hafta boyunca idari izinli sayılmasını önerdi.

Çalışan öğrencilere
örgün eğitime devam edebilmeleri için
eğitim izni
verilmesi, kadınlar için haftalık çalışma süresinin düşürülmesi, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için nakliye ve yol yardımı yapılması gibi çok sayıda başvurunun da yer aldığı dilekçelerde,
resmi para biriminin dolar ya da avro ile değiştirilmesi
,
tüm illerin büyükşehir statüsüne alınması
,
marketlerde çalışanların
sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması
,
sokak düğünlerinin yasaklanması
ve Antarktika kıtasına turistik ziyaretler düzenlenmesi talep edildi.

MECLİS'E GELEN EN İLGİNÇ DİLEKÇELER


Başvurular arasında dikkati çeken şu talepler de yer aldı:


-Araç içinde bulunan kişilere yönelik fiziksel saldırılara caydırıcı cezalar verilmesi.

-Şehit yakınlarına tanınan bir defaya mahsus ÖTV muafiyetinden gazilerin de yararlanması.

-Bedelli askerlik hakkını ücreti zamanında ödemediği için kaybedenlerin tekrar hak kazanabilmesi için düzenleme yapılması.

-Akrabalık bağı bulunan birinin avukat olarak tayin edilmesinin engellenmesi.

-Ev kiralarına sınır getirilmesi.

-Engelli çocuğu olan memurlara erken emeklilik sağlanması.

-Madeni para üretimi ve kullanımının kaldırılması.

-Karekod uygulanmamasının durdurulması.

-Partisinden istifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi.


Komisyona Tokat'ın Turhal ilçesinden başvuran bir kişi ise trafik kazasına müdahale edip yaralılarla ilgilendiği için kendisine takdir belgesi verilmesini talep etti.


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TBMM'ye gelen en ilginç 30 dilekçe: Sokak düğünleri ve abi-abla hitapları yasaklansın, dolar resmi para birimi olsun