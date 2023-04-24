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Teknoloji

12 bin kişiyi kovmuştu: Google CEO'sunun yıllık kazancı 200 milyon doları aştı

Google CEO'su Sundar Pichai, maliyet düşürme planlarının ortasında 2022'de 200 milyon doların üzerinde hasılat elde etti

11:47 . 24/04/2023 Pazartesi
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Google CEO'sunun yıllık kazancı 200 milyon doları aştı.

Google CEO'sunun yıllık kazancı 200 milyon doları aştı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, 2022'de yaklaşık 226 milyon dolar kazanca ulaştı. Elde edilen bilgilere göre, Pichai'nin kazancında yaklaşık 218 milyon dolarlık hisse senedi ödülleri de yer alıyor.

Binlerce çalışanı kovmuştu

Google CEO'sunun yıllık kazancı, Google'ın ana şirketi Alphabet'in dünya çapında binlerce çalışanını kovduğu bir zamanda ortaya çıkıyor. Kaliforniya merkezli şirket, ocak ayında dünya çapında 12 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Zürih ofisi greve gitti

Bu ayın başlarında, yüzlerce Google çalışanı, işten çıkarmalarla ilgili bir anlaşmazlığın ardından şirketin Londra ofislerinde iş bırakma eylemi düzenledi. Mart ayında Google çalışanları, 200'den fazla işçinin işten çıkarılmasının ardından şirketin Zürih ofislerinde greve gitti.


#google
#Sundar Pichai
#Alphabet
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