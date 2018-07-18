2018 Honda Civic dizel-otomatiğin Türkiye fiyatı açıklandı

Bu yılın ilk çeyreğinde dizel motor seçeneği getirilen yeni Honda Civic’in, merakla beklenen otomatik vitesli versiyonu sonunda ülkemize geldi. Honda’nın Şubat ayı itibarıyla Türkiye pazarında satışına başladığı 2018 model Civic ailesi, dizel-otomatik seçeneğiyle tamamlandı.

Özel bir etkinlikle tanıtılan Civic Sedan, Civic Hatcback modelleri sadece 2 donanım paketiyle satın alınabilecek. 9 ileri otomatik vitesli Civic’in giriş versiyonu 157.600TL’den başlıyor.

Bu seçeneğin eklenmesiyle birlikte Honda Civic Sedan, dizel manuel ve dizel otomatik seçeneklerine sahip bir otomobil oldu. Fakat Honda Civic Hatchback'te dizel manuel seçeneği bulunmuyor.

Bu dizel otomatik seçeneklerle birlikte gelen en büyük yenilik ise vites topuzu yerine butonların yer alması oldu. Honda, konsolda vites topuzunun bulunacağı yerde P - R - N ve D/S butonlarına yer vermiş. Aynı zamanda direksiyon arkasında vites kulakçıkları da yer alıyor ve bu sayede vites seçimlerini kendiniz gerçekleştirebiliyorsunuz.