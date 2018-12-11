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OTOMOBİL

2019 Renault Megan fiyatı ve teknik özellikleri! Yakıt cimrisi olacak

2019 Renault Megan fiyatı ve teknik özellikleri

2019 Renault Megan, yine bomba donanım özellikleri ve yakıt cimrisi motoru ile hayranlarının beğenisine sunulacak. Yeni makyajlı kasası ile tamamen Premium hava kazandırılan araç, yeni dönemde şirket aracı havasını kırarak makam aracı imajını yakalamayı hedefliyor.

Yeni Şafak
​2019 Renault Megan makam aracı satın almak isteyenlerin de bu yıl ilgisini çekecek.
​2019 Renault Megan makam aracı satın almak isteyenlerin de bu yıl ilgisini çekecek.

2019 Renault Megane, yine hayranlarının beğenesini toplayacak. Özellikleri ve yakıt tüketimi ile özellikle Türkiye’de en çok satan otomobilleri arasında yerini alan Renault Megan, kullanıcılarının beğenisini toplamayı başarıyor.

2015 yılında yeni bir kasa ile şık ve Premium bir tasarıma geçiş yapan Fransız otomotiv devi, yakıt haricinde tasarımı ile de meraklılarının ilgisini çekmeyi başardı. Bunun la birlikte her yıl yeni donanım özellikleri eklenen ve makyajlanan kasa ile kullanıcılarının karşısına çıkan Renault Megan, 2019 modeli ile rakiplerine nazaran zirveyi oynamayı hedefliyor.

2019 RENAULT MEGANE TÜRKİYE’DE MAKAM ARACI VE PREMİUM ARAÇ OLARAK KULLANILACAK!

Baştan aşağıya tamamen yenilenen yeni Renault Megane, kazandığı yeni Premium tasarımı ile birçok alanda makam aracı olarak kullanılması planlanıyor. Yaptığı hamle ile satış rakamlarını daha da yukarılara taşımayı planlayan Renault, her geçen yıl aracını daha da uygun fiyatlı lüks araç haline dönüştürmeye devam ediyor.

2019 RENAULT MEGAN YİNE YAKIT CİMRİSİ MOTOR İLE GELECEK!

Yeni Renault Megane 2019 versiyonunda kullanılan motor yine bir önceki versiyonlarda olduğu gibi yakıt cimrisi olacak. Megane kullanıcılarının bir numaralı tercih nedeni haline dönüşen bu motor, Renault firmasının rakiplerine karşı en büyük kozu olduğunu belirtmek de şimdilik yanlış olmaz.

Özellikle en çok tercih edilen 1.5 Dci Edc 110 Bg versiyonu 2019 Renault Megan modelinde de kullanıcıların beğenisine sunulacak ve aracı satın almak isteyenlerin bir numaralı tercih nedeni olmaya dan edecektir.

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2019 RENAULT MEGAN 1.5 DCİ EDC 110 BG MODELİ YAKIT TÜKETİMİ!

  • - Yeni model, şehir içi yakıt tüketimi 4.1 litre oranında
  • - Şehir dışı yakıt tüketimi 3,5 litre oranında
  • - Ortalama olarak yakıt tüketimi 3,7 litre oranında
  • - 49 litrelik bir yakıt deposu hacmi

2019 RENAULT MEGAN SÜRÜŞ DESTESK SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ!

  • - Yüksek teknolojili ABS fren sistemi
  • - Yüksek teknolojili EBA acil fren desteği
  • - Hız sabitleme ve sınırlama desteği
  • - Araç ESP denge kontrol teknolojisi

2019 RENAULT MEGAN FİYATI!

Yeni modelin fiyat tarifesi hakkında henüz üretici firma tarafından kesin olarak bilgiler sunulmazken, yapılan öngörüler doğrultusunda yeni modelin 139 bin 500 tl üzerinden satışa sunulması beklenmektedir. 2019 yılı başlarına doğru dünya piyasalarında yer alması beklenen 2019 Renault Megan Sedan Touch 1.5 Dci Edc 110 Bg modelinin, uygun fiyat tarifesine sahip olması sayesinde de, ayrıca ülkemizde de yoğun bir şekilde talep görmesi beklenmektedir.

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